VIDEO Gospodin Savršeni ostao bez čizama na Balkan Rallyju, pogledajte kako se snašao

Ovogodišnje 14. izdanje Balkan Rallyja – Gastro donijelo je sve ono zbog čega ova moto karavana godinama okuplja ljubitelje dvaju kotača iz cijele regije – avanturu, prijateljstvo, humanost i dobru hranu. Na ruti dugoj više od 3.000 kilometara sudjeluje rekordnih 61 vozač, a među njima i jedno poznato lice – Šime Elez, javnosti poznatiji kao Gospodin Savršeni.

Elez je svojim sudjelovanjem postao jedan od glavnih protagonista rallyja, no u Makedoniji ga je dočekala nezgoda: ostao je bez čizama pa je morao improvizirati. U stilu pravog avanturista, problem je riješio ljepljivom trakom kako bi mogao nastaviti hodati i pratiti karavanu. Njegova snalažljivost odmah je postala anegdota među sudionicima i dodatno začinila rally priče.

Uz Eleza, poseban gost događaja je i srbijanski bajker te popularni moto-vlogger Čika Story, koji na YouTubeu prenosi doživljaje s puta i atmosferu karavane. Organizator Željan Rakela posebno je istaknuo šarm ovogodišnje postave:

„Očekuje nas prava vožnja kroz okuse, mirise i osmijehe. Dobrodošli Šime i Čika Story, pred vama je jedinstvena avantura i energija koju nudi samo Balkan Rally.“

Balkan Rally i ove godine dokazuje da je puno više od obične vožnje – riječ je o putovanju koje spaja ljude, kulture i priče, a Šime Elez, s čizmama ili bez njih, pokazao je da je spreman za izazov.