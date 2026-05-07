Ako imate Gmail račun, odmah provjerite ovu opciju: Hakeri ciljaju upravo ove račune

Svatko tko ima Gmail račun možda bi trebao odvojiti nekoliko sekundi za promjenu određenih postavki.

Upravo je objavljeno "važno” upozorenje za milijune korisnika, a posebno je značajno za one kojima nije ugodno da umjetna inteligencija pregledava njihove e-mailove.

Najnovije upozorenje dolazi od američke televizijske zvijezde i poduzetnice Lori Greiner. Zvijezda emisije Shark Tank tijekom vikenda objavila je poruku na Instagramu pozivajući ljude da obrate pozornost, prenosi Express. prenosi N1.

"Važne informacije ako imate Gmail račun”, rekla je Greiner. "Molim vas podijelite ovo s prijateljima i obitelji kako biste zaštitili i njih! Budite oprezni. Budite sigurni.”

Što stoji iza ove zabrinutosti ?

Upozorenje se odnosi na Googleove značajke pokretane umjetnom inteligencijom, koje mogu analizirati sadržaj pristigle pošte kako bi omogućile funkcije poput pametnijeg pretraživanja, predloženih odgovora i sažetaka e-mailova. Iako Google tvrdi da ne čita e-mailove za vlastite potrebe, Greiner izražava skepsu.

"Ako imate Gmail račun, nemojte ignorirati ovo upozorenje”, rekla je, tvrdeći da umjetna inteligencija pregledava sve - od financijskih dokumenata do privatnih razgovora - a da korisnici toga nisu potpuno svjesni.

"Google ne želi da to znate, ali dopuštaju umjetnoj inteligenciji da pregledava svaki pojedini vaš e-mail, i mislim doslovno na sve.

Vaše financijske dokumente, porezne podatke, privatne razgovore. Sve to pregledava umjetna inteligencija, a da vi toga niste ni svjesni.”

Ako vam to zvuči zabrinjavajuće, postoji jednostavno rješenje koje traje samo nekoliko sekundi.

Greiner ističe da se te značajke mogu brzo isključiti.

Kako isključiti AI značajke u Gmailu

- Otvorite Postavke i odaberite "Prikaži sve postavke”

- Pomaknite se do opcije "Pametne značajke”

- Isključite pametne značajke u Gmailu, Chatu i Meetu

- Zatim odaberite "Upravljanje pametnim značajkama Workspacea” i maknite kvačice s dodatnih opcija kako biste dodatno ograničili korištenje podataka

Prema Googleu, privatnost korisnika i dalje je zaštićena. Tvrtka tvrdi da njezin AI sustav Gemini ne koristi osobne e-mailove za treniranje modela te da podatke obrađuje samo privremeno kako bi izvršio određene zadatke, poput sažimanja poruka.

„Gemini u Gmailu ne zadržava vaše podatke… obrađuje samo ono što zatražite, a zatim napušta vaš inbox”, objašnjava Google, naglašavajući da vaši e-mailovi ostaju privatni.

Ipak, ako vam nije ugodno da umjetna inteligencija na bilo koji način komunicira s vašim inboxom, isključivanje tih pametnih značajki jednostavan je način da to ograničite.

.