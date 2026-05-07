Upisi u splitske vrtiće počeli jučer, prijave traju samo tjedan dana

Počeli su upisi u splitske gradske vrtiće za pedagošku godinu 2026./2027., a roditelji zahtjeve mogu predati isključivo elektroničkim putem preko sustava upisi-vrtici.split.hr.

Prijave su otvorene od jučer, 6. svibnja, a trajat će do 13. svibnja 2026. godine, što znači da roditelji imaju samo tjedan dana za predaju zahtjeva.

Sve potrebne informacije o postupku upisa, kao i popis obvezne dokumentacije, dostupni su na mrežnim stranicama gradskih vrtića Dječji vrtić Marjan, Dječji vrtić Grigor Vitez, Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Cvit Mediterana.

S obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva ograničen na samo tjedan dana, roditeljima se savjetuje da na vrijeme provjere svu potrebnu dokumentaciju i prate objave na službenim stranicama vrtića.