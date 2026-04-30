KREĆU UPISI U SPLITSKE VRTIĆE Roditelji imaju samo tjedan dana za predaju zahtjeva

Gradski dječji vrtići u Splitu idući tjedan započinju s postupkom upisa djece za pedagošku godinu 2026./2027., objavio je Grad Split.

Kako navode iz Grada, zahtjevi za upis djece podnosit će se isključivo elektroničkim putem, preko poveznice upisi-vrtici.split.hr. Prijave će biti otvorene od srijede, 6. svibnja, do srijede, 13. svibnja 2026. godine.

Roditelji će sve dodatne informacije, uključujući i popis obvezne dokumentacije, moći pronaći na mrežnim stranicama gradskih dječjih vrtića Marjan, Grigor Vitez, Radost i Cvit Mediterana.

Prema objavi Grada Splita, detalji će roditeljima biti dostupni u ponedjeljak, 4. svibnja 2026. godine.

S obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva ograničen na samo tjedan dana, roditeljima se savjetuje da na vrijeme provjere svu potrebnu dokumentaciju i prate objave na službenim stranicama vrtića.