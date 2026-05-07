Mislite da možete 'rezervirati' ležaljku ručnikom? Ovaj slučaj pokazuje suprotno, završio je na sudu i s odštetom

Njemački turist dobio je odštetu veću od 900 eura (oko 850 funti) nakon što tijekom odmora u Grčkoj nije uspio osigurati ležaljku jer su ih drugi gosti rezervirali ostavljanjem ručnika.

Muškarac, čiji identitet nije objavljen, boravio je 2024. godine s obitelji na otoku Kosu te je naveo kako je svakodnevno oko 20 minuta pokušavao pronaći slobodnu ležaljku, unatoč tome što se budio u 6 sati ujutro.

Zbog toga je podnio tužbu protiv svog turoperatora, tvrdeći da je dopuštena praksa rezerviranja ležaljki ručnicima učinila uslugu neadekvatnom, piše BBC.

Sud u Hannoveru prihvatio je njegove argumente i presudio da četveročlana obitelj ima pravo na dodatni povrat novca, ocijenivši da je paket-aranžman bio „neispravan“.

Obitelj je za putovanje platila 7.186 eura (oko 6.211 funti). U postupku je istaknuto da turoperator nije poduzeo mjere protiv rezerviranja ležaljki niti osigurao njihovu dostupnost.

Iako im je ranije isplaćen djelomični povrat od 350 eura, sud je naložio dodatnu isplatu od 986,70 eura (oko 852,89 funti).