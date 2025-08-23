Šime Elez i sudionici Balkan Rallyja krenuli iz Splita po vrućini, stigli na kišu i jesenskih 13 stupnjeva: "Bilo je dobro, živ sam za divno čudo"

U petak ujutro 62 sudionika ovogodišnjeg, 14. izdanja Balkan rallyja, u organizaciji BMW Moto kluba Dalmacija, krenulo je sa splitskog Smokovika. Veći dio puta prve etape, preko Hercegovine do crnogorskih Pljevalja, pratili su ih povoljani vremenski uvjeti. No, od Žabljaka do samih Pljevalja vrijeme se naglo promijenilo – stigla je kiša uz pad temperature zraka koja je na trenutke pala na jesenskih 13 stupnjeva. Pauza na putu bio je ručak u Grahovu u Crnoj Gori u restoranu Gragovac 1858, gdje su sudionici, među ostalim, mogli kušati kačamak.

Kačamak je jedno od najpoznatijih tradicionalnih jela Crne Gore, ali i šireg dinarskog područja. Riječ je o jednostavnom i zasitnom jelu koje se priprema od kukuruznog brašna kuhanog u vodi ili mlijeku, uz dodatak krumpira. Kada se smjesa dobro skuha i zgusne, često se "tuče" ili miješa drvenom žlicom dok ne postane glatka i elastična. Najčešće se poslužuje uz domaći kiseli mliječni sir, kajmak ili surutku, a u planinskim krajevima i uz prženo meso ili cicvaru. Nekad je bio osnovna hrana crnogorskih seljaka i stočara jer je zasitan, jednostavan za pripremu i dugotrajan. Danas je postao svojevrsni gastronomski simbol Crne Gore, posebno u sjevernim krajevima poput Durmitora i Kolašina.

Drugi specijalitet koji je oduševio sudionike bio je pršut, za koji su se svi složili da okusom može parirati drniškom. S obzirom na količine, ugodno ih je iznenadila i cijena cijelog ručka od 12 eura po osobi, što je znatno povoljnije od cijena na koje su navikli.

U Pljevljima su se smjestili u dva hotela – Pljevlja i Franca, a domaćini su ih dočekali u restoranu – caffe baru „4 sobe“. Menadžer ovog ugostiteljskog objekta potrudio se da prva gastro večer protekne u znaku vrhunske tradicionalne kuhinje karakteristične za ovaj dio Crne Gore. Dobrodošlicu gostima su poželjeli i iz Turističke organizacije Pljevlja.

– Imali smo čitavu pripremu za ovu večer i nadam se da smo ispunili očekivanja. Što se tiče gastro ponude, predstavili smo Pljevlja, a ne samo naš restoran. To su autentični pljevljanski proizvodi – pršuti, kajmak, pljevljanski sir koji je rangiran 15. u svijetu po kvaliteti, mladi i stari sirevi. Naši prijatelji Mekići napravili su pite ispod sača te su prezentirali pitu s pljevljanskim sirom, pitu zeljanicu, ali i pitu sa sjeckanim biftekom što nigdje drugdje niste mogli kušati. Nikola je pod sačom radio teletinu, a servirali smo još kuhanu janjetinu, gulaš, sudžuk, roštilj te pljevljanski ćevap, – opisuje nam domaćin.

Glavni organizator putovanja i predsjednik BMW Moto kluba Dalmacija, Željan Rakela, ističe kako ovogodišnji rally bilježi rekordan broj sudionika.

– Stigli smo do rekordnog broja od 62 sudionika. Trebali smo ići preko Srbije, ali zbog novonastale situacije u posljednji trenutak smo promijenili rutu. Stigli smo u Pljevlja gdje do sada nisam bio. Oduševljeni smo prijemom, gastronomijom… Nebojša, kolega rotarijanac iz Pljevalja, toliko se potrudio da nam sve ovo organizira. Našli su najbolji restoran, menadžer se potrudio da nas vrhunski ugosti. Ljudi su zadovoljni i jedva čekamo subotu da vidimo ljepote Pljevalja. Jedan dio ekipe ide na rafting na Tari, a drugi na Durmitorski prsten. U subotu slijedi i vaganje sudionika u 18:30 – otkriva Rakela.

Posebno se zahvalio gostima putovanja.

– S nama je gospodin Savršeni, koji me je prije puta pitao treba li mu kišno odijelo, a već u prvom danu dočekao ga je prolom oblaka. S nama je i Gastro tražilica zbog kojeg je rally dobio prefiks „gastro“, a tu je i Čika Story koji radi vrhunske uratke na YouTubeu. Hvala i tebi što si ove godine s nama i približavaš nas čitateljima portala Dalmacija Danas.

Nepunih mjesec dana nakon što je položio za motor, na svom prvom rallyju nastupio je i Šime Elez, poznat kao gospodin Savršeni. Upitali smo ga za komentar prvog dana.

– Bilo je dobro, živ sam za divno čudo (smijeh). Tijekom vožnje uhvatio nas je pljusak koji nas je pratio 2-3 sata, a to nije baš ugodno za nekoga bez iskustva. Na putu nije bilo većih problema. Poštuje se hijerarhija na putu, zna se tko zadaje tempo i mislim da tu nema prostora za rizike i izvođenje ludosti.

Pitali smo ga je li prvi dan, u odnosu na ono što je zamišljao, prošao lakše, teže ili u granicama očekivanja.

– Bilo je malo teže, ali mislim da je to radi kiše. Ali što se tiče užitka i unutarnjeg ispunjenja, rally je zasad sjajan. Događaj je 10/10. Duh svih sudionika je sjajan, ovo su ljudi koji vole zabavu, druženje i nova iskustva.

Spomenimo i da je večer u "4 sobe" bila ispunjena glazbom uživo, a posebno iznenađenje bilo je kada je član BMW moto kluba Dalmacija, Dejan Roginić, preuzeo mikrofon i otpjevao nekoliko pjesama.

Drugog dana rallyja slijedi razgledavanje prirodnih i povijesnih znamenitosti Pljevalja.