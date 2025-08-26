VIDEO Šime Elez na Balkan rallyju: Motor popustio na lošim cestama, ali avantura se nastavlja

Sudionici 14. Balkan Rallyja u četvrtom su danu putovanja stigli do Grčke, no za Šimu Eleza dan nije prošao bez izazova. Na putu kroz sjevernu Crnu Goru, gdje su ih dočekale višekilometarske makadamske dionice zbog radova, Elez je doživio kvar na svom motoru Royal Enfield 650 Classic.

– Najprije su čizme popustile, a onda je na lošoj cesti kamen pogodio uljni hladnjak i kiler je stradao. Velike vrućine dodatno su pogoršale situaciju. Iz goreg u gore, a nismo još na pola puta, ali bit će to dobro, – kazao je Elez.

Problemi su se pojavili na dionici puta iz Crne Gore prema Makedoniji. Ipak, zahvaljujući brzoj reakciji generalnog zastupnika Royal Enfielda za Hrvatsku, tvrtke Novema Nova, koja je Šimi ustupila motor za rally, odmah je uspostavljen kontakt s njihovim zastupnikom u Grčkoj. Kako sada stvari stoje, kvar bi trebao biti otklonjen tijekom sutrašnjeg dana, dok je ekipa još u Grčkoj.

Treći dan: Kosovo, Skoplje i nezaboravna Makedonija

Podsjetimo, treći dan rallyja donio je nezaboravna iskustva kroz Kosovo i Makedoniju. Nakon hladnog jutra na granici s Kosovom, uslijedila je vožnja kroz novu cestovnu infrastrukturu i živopisne krajolike, sve do Skoplja. Ondje su sudionici dočekani tradicionalno – kruhom, solju i rakijom – te uživali u specijalitetima restorana Špajz.

Dan je završen u Gevgeliji, gdje su ih pred svojim klubom dočekali članovi Moto kluba Feniks. Nakon defilea gradom i druženja, rally karavana se zaputila prema restoranu Javor Agapi, gdje su uživali u gastronomskom savršenstvu koje su mnogi ocijenili – boljim i od najbolje dalmatinske janjetine.

Put vodi dalje

Nakon noćenja u hotelu Romantik Plaza na obali Dojranskog jezera, rally je ušao u četvrti dan. Usprkos kvaru, Šime Elez nastavlja avanturu zajedno s ostalim sudionicima, a Grčka će im sljedeća dva dana biti domaćin.