Makedonija je gastro kraljevina Balkana: Doživjeli smo pravo kulinarsko savršenstvo - od kvalitete do kvantinete hrane

Bilo je to u travnju 2025. godine. Željan Rakela završavao je svoje predavanje polaznicima edukativne škole udruge Žrvanj iz Žrnovnice. Na licima pojedinaca vidio sam da je pala pokoja suza. I sam sam bio iznenađen ovim Rakelinim predavanjem, s obzirom na to da sam ih odslušao nekoliko, no ovo je bilo drugačije. Govorio je o svom životu, a pred tridesetak ljudi iskreno je pričao o svom djetinjstvu, odrastanju, strahovima, manama i vrlinama. Iskreno sam mu čestitao na hrabrosti da pred tolikim brojem ljudi ogoli dio svoje privatnosti, a upravo tada mi je spomenuo mogućnost da budem sudionik 14. Balkan Rallyja. „Blijedo“ sam ga pogledao, jer ne samo da ne vozim motor, nego nisam imao ni poseban doticaj sa svijetom motorista. No rekao mi je da je u planu i automobil te mi dao neko vrijeme da razmislim. Iako sam već ranije, za kolovoz, dogovorio put sa svojom udrugom u Italiju i iako sam znao da će mi biti teško sudjelovati na dva devetodnevna putovanja u vrlo kratkom razdoblju… Zašto, možda se pitate? Prvo, jer često djelujem na temelju intuicije, a ona mi je govorila da bih trebao prihvatiti ovako zanimljivu ponudu. Drugo, iako nisam motorist, sve čime se bavim upućivalo mi je da u skupini ljudi poput motorista mogu pronaći sve one karakteristike ljudi u čijim krugovima boravim i kojima pripadam. To su želja za upoznavanjem novoga i širenje vlastitih vidika, avanturizam, druženje, testiranje i pomicanje vlastitih granica, učenje strpljenju i, u konačnici, potraga za smislom postojanja.

Tako je bilo i prva dva dana mog prvog, a inače 14. Balkan Rallyja. Rakela je spiritus movens cijelog projekta, no sve što sam doživio unutar ove ekipe u prvim danima avanture bilo je potpuno u skladu s gore navedenim očekivanjima. Naravno, nisam upoznao mnoge sudionike, ali ponajviše sam upoznao svoje suputnike iz Rakelinog džipa: Lea, Mira i Štefa. Da sam odbio Rakelinu ponudu, ne bih upoznao te sjajne i zanimljive ljude, kao ni mnoge druge. Primjerice, Dijanu i Nikolu te Nebojšu iz Pljevalja. Oni su nas dočekali u Pljevljima prvog dana rallyja, a bili su i posljednji s kojima sam se družio na kraju drugog dana. Tada smo već „proživjeli“ dovoljno zajedničkih trenutaka da smo jedni drugima mogli povjeriti i neke svoje misli i razmišljanja. I zaista, često se sve svede na isto – čovjeka ćeš pronaći ma koliko daleko bio od doma, koliko god nas razdvajale, često i lažne, barijere.

Kroz Kosovo

Divna pljevljanska noć potrajala bi i duže da buđenje nije bilo za samo nekoliko sati. A probuditi se zorom nije bilo lako, no valjalo je hrabro krenuti u treći dan rallyja i preko Kosova uputiti se u našu sljedeću destinaciju – prekrasnu Makedoniju. Radovao sam se što ću konačno i Kosovo i Makedoniju dodati na listu država koje sam posjetio, ali s obzirom na cestu koja se od sjeverne Crne Gore prema kosovskoj granici gradi već pet godina, to nije bio najlakši zadatak. Vijugava cesta, koja je zbog radova dobrim dijelom bila makadam, činila se beskonačnom. Zbog toga smo jedva dočekali ulazak na Kosovo. Granični prijelaz nalazi se na oko 1700 metara nadmorske visine. Tamo je termometar pokazivao hladnih 10 stupnjeva, što je bila posljednja hladnoća koju smo doživjeli, barem u dosadašnjem tijeku rallyja. Uslijedio je silazak u prostranu nizinu, gdje je temperatura brzo počela poprimati kasnoljetne obrise.

Stajemo natočiti gorivo, a cijena od oko 1,10 eura po litri bila je znatno povoljnija nego u ostatku Europe. U Peći smo stali na kratku pauzu: burek sa sirom i mesom te ajran – tradicionalni turski napitak od jogurta razrijeđenog vodom i malo posoljenog. Prištinu smo tek rubno prošli. Ovdje moram kazati da u životu nisam vidio veći broj benzinskih pumpi uz ceste i autoceste nego na Kosovu. Ukratko – nevjerojatno.

Također, nemoguće je ne primijetiti da su autoceste nove i da se jako ulaže u cestovnu infrastrukturu. Putujući prema Makedoniji, vide se nova naselja, nove zgrade i kvartovi – više nego očita ogromna ulaganja u nekad najnerazvijeniji dio bivše države. Ako netko nije posjetio Kosovo zadnjih deset do dvadeset godina, vjerojatno ga ne bi ni prepoznao.

Skoplje: Senzacionalni restoran Špajz

U ranim popodnevnim satima stižemo do makedonske granice i obuzima me osjećaj velike sreće što ulazim u zemlju koju odavno želim posjetiti. Istina, sada će biti tek nakratko, ali pokazat će se – više nego slatko. Nedugo nakon prelaska granice ušli smo u prijestolnicu ove države. Vozimo u sam centar Skoplja i stižemo do restorana Špajz. Kako bi nas drugačije dočekali vlasnici nego osmijehom dobrodošlice, kruhom, solju i rakijom! Ovdje smo „tek“ zamezili, kako se to u Makedoniji radi, jer, kao i svakog dana, ručak nas zapravo čeka navečer. Kakva su jela bila i kakve su okuse pružala, najbolje će vam opisati naš Miro, odnosno Gastro tražilica. A kad sam već kod Mira – cijeli ovaj gastro doživljaj rallyja organizirao je upravo on. Iza svakog ručka i večere stoji pomno promišljeni i analizirani gastro scenarij, temeljen na iskustvu ili detaljno proučenim recenzijama i komentarima na relevantnim mjestima društvenih mreža.

U svakom slučaju, Špajz je, blago rečeno, bio pun pogodak. Sirevi, pohane tikvice, ajvari, balancane, musaka i ostali specijaliteti osobno su mi bili povratak u život – ne samo nakon napornog putovanja (kako je tek motoristima?!), nego i nakon žestokog mesnog „bombardiranja“ posljednja dva dana.

Slatko na kraju nije bilo ništa manje impresivno: od baklave, koja nema mnogo dodirnih točaka s onom koju možemo kušati u Hrvatskoj, do mog favorita – trileće. Ime dolazi od španjolskog tres leches(„tri mlijeka“), jer se kolač priprema s tri vrste mlijeka: svježeg, kondenziranog i evaporiranog. Riječ se u makedonskom (kao i u albanskom, turskom i bosanskom govornom području) prilagodila u oblik trileće.

Motoristi iz Gevgelije

Opraštamo se od Špajza, koji jednostavno morate posjetiti ako ćete boraviti u Skoplju, i krećemo na dodatna dva i pol sata vožnje prema Gevgeliji, na krajnjem jugu čudesne Makedonije. U Gevgeliji su nas pred svojim klubom dočekali članovi Moto kluba Feniks, mladog kluba čijem je imenu kumovao sam Rakela. Uslijedili su druženje, zdravica, zahvalnice i nezaboravni defile ulicama lijepog grada. Ne propustite pogledati priloženi video, koji bez gotovo imalo montaže dočarava opisano u ovom tekstu. Neusporedivo kvalitetniju snimku vidjet ćete jednom kada svjetlo dana ugledaju uradci našeg Stjepana Doleneca – Štefa, koji je provozao svoj dron iznad defilea.

Javor Agapi i janjetina koja će pamtiti

Odredište je bio restoran Javor Agapi u Mrzencima. Kako će svaki pokušaj opisivanja ručko-večere možda zvučati patetično, na opis neću potrošiti previše rečenica. Ipak, reći ću da nam je ovaj restoran pripremio uvjerljivo najbolju hranu dosadašnjeg tijeka putovanja. Ako bih morao ocijeniti kvalitetu i kvantitetu hrane, kao i kompletnu uslugu, onda bi to bio školski primjer ugostiteljskog savršenstva. 10/10! Sve ćete to, naravno, detaljno čuti i vidjeti u analizi Gastro tražilice. Iako je u moru savršenstava teško izdvojiti bilo što, izdvojio bih gigantske pome za koje se toplo nadam da će sljedećeg proljeća niknuti i u pojedinim dalmatinskim vrtovima, dugo pečeni teleći mišić te janjetinu pripremanu u krušnoj peći. Janjetina, k’o janjetina, neki će reći – Dalmatinci uvijek „padaju“ na nju.

No gledajući i slušajući ljude oko sebe, koji su redom kušali najbolje dalmatinske janjetine, svi su izustili istu rečenicu: „Ovo je bolje od pečene janjetine.“ Iako su mi nepca govorila isto, direktno sam pitao ekipu oko sebe postoji li mogućnost da sam pao pod utjecaj pozitivnih kritika. Odgovor je bio jasan: „Osjetila ne varaju, ovo jest savršenstvo.“ Tajnu ovako dobre janjetine, naravno, nećemo lako doznati, ali kada ti više od 60 ljudi ustane i gromoglasno zaplješće nakon večere, onda kao član kuhinje koja je sve to priredila moraš biti ponosan. Moram li išta dodati ovome?

Spavali smo u hotelu Romantik Plaza na obali Dojranskog jezera. Balkanski rally bližio se svojoj krajnjoj točki – Grčkoj. Tamo ćemo provesti sljedeća dva dana.