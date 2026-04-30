Jadran slavio u Rijeci nakon drame i peteraca, ali ostao bez vrha ljestvice

Vaterpolisti Jadrana upisali su pobjedu na zahtjevnom gostovanju u Rijeci, ali nisu uzeli puni plijen. U susretu 15. kola Prvenstva Hrvatske splitska momčad slavila je protiv Primorja EB rezultatom 20:19 nakon raspucavanja peteraca, što im nije bilo dovoljno za zadržavanje vodeće pozicije na ljestvici.

Kolo prije kraja osnovnog dijela Jadran i Mladost imaju po 35 bodova, no Zagrepčani su zbog boljeg omjera prvi. Jug Adriatic osiguranje s 34 boda drži treće mjesto, dok je Primorje četvrto s 28 bodova i utakmicom manje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Susret na Kantridi počeo je loše za Splićane. Domaćin je poveo 2:0, a Jadran je tijekom prve polovice utakmice stalno bio u zaostatku. Obrana nije funkcionirala kako treba pa su gosti u prvih 12 minuta primili čak osam pogodaka.

Preokret je počeo nakon time-outa sredinom druge četvrtine, kada je Jadran serijom golova uspio uhvatiti priključak i početkom treće dionice izjednačiti na 9:9. Ubrzo je stiglo i prvo vodstvo koje je inicirao Zović, a Splićani su s prednošću 13:11 ušli u posljednju četvrtinu.

U završnici su imali i dva pogotka prednosti, no Primorje se nije predavalo. Riječani su u posljednjoj sekundi regularnog dijela stigli do 16:16 i izborili raspucavanje peteraca.

U lutriji peteraca Jadran je ipak bio uspješniji. Ključne obrane upisao je Bijač, a pogodak odluke zabio je Berehulak za konačnih 20:19.

Unatoč pobjedi, Splićani su ostali bez prvog mjesta i sada ih u posljednjem kolu prije četvrtfinala čeka gostovanje kod Medveščaka u Zagrebu.