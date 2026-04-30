Kaos nakon utakmice: Simeone udario igrača Arsenala, umiješao se i sin

Diego Simeone, trener Atlético Madrida, fizički je nasrnuo na Ben Whitea nakon prve utakmice polufinala UEFA Liga prvaka između Atletica i Arsenala, koja je završila 1:1.

Prema navodima španjolskih medija, incident se dogodio na stadionu Wanda Metropolitano nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Simeone je, vidno iznerviran, reagirao kada je White prešao preko grba Atletica otisnutog na travnjaku, što se u španjolskom nogometu smatra nepoštivanjem.

Snimke koje su objavili mediji pokazuju kako argentinski trener nekoliko puta udara braniča Arsenala po leđima, hvata ga za ruku i lagano gura. White mu je potom verbalno uzvratio, a situaciju je smirilo osiguranje.

Dodatnu tenziju izazvala je informacija da se u sukob uključio i Simeoneov sin Giuliano, koji nastupa za Atletico.

BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS 🚨🚨 On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club's badge, and Simeone immediately called him out 🗣️ Was it disrespectful or just a mistake? 🤔 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 29, 2026

U španjolskom nogometu klupski grb na terenu smatra se simbolom kluba i svojevrsnom “svetinjom”, pa ga igrači u pravilu zaobilaze. Snimke pokazuju da su ostali nogometaši to i učinili, dok je White prošao ravno preko njega.

Napeta atmosfera obilježila je cijeli susret. Oba pogotka pala su s bijele točke – Arsenal je poveo preko Viktora Gyökeresa, dok je za domaće izjednačio Julian Alvarez. Kontroverzu je izazvala i situacija s poništenim kaznenim udarcem za goste nakon VAR provjere.

Unatoč incidentu, sve ostaje otvoreno uoči uzvratne utakmice koja će odlučiti putnika u finale.