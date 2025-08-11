Close Menu

FOTOGALERIJA Ovo su prizori na požarištu kod Jesenica. Evo kakva je situacija...

Velika borba vatrogasaca koji su od ranog jutra na terenu

U gašenju velikog požara koji je zahvatio područje kod Podstrane sudjelovalo je 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, uz potporu četiri zrakoplova Canadair CL-415 i dva Air Tractora AT-802. Zahvaljujući brzoj intervenciji i koordiniranom djelovanju vatrogasnih postrojbi te zračnih snaga, spriječeno je širenje vatre prema zapadu i naseljenim područjima.

"Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani. Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasce koji su odmah pristupili obrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežala gašenje", izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Tucaković je dodao da je, zahvaljujući požrtvovnosti vatrogasaca, sačuvana imovina i spriječene ljudske žrtve. "Zbog sigurnosti smo izmjestili 5-6 građana iz ugroženih objekata. Vatrogasci i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta", naglasio je.

Najnoviju fotogaleriju s požarišta možete pogledati ispod:

pozar jesenice krilo nn naslovnica vatrogasi kanader 1 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Tucaković o velikom požaru nadomak Omiša: "Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani"

 

