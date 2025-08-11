FOTOGALERIJA Ovo su prizori na požarištu kod Jesenica. Evo kakva je situacija...

U gašenju velikog požara koji je zahvatio područje kod Podstrane sudjelovalo je 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, uz potporu četiri zrakoplova Canadair CL-415 i dva Air Tractora AT-802. Zahvaljujući brzoj intervenciji i koordiniranom djelovanju vatrogasnih postrojbi te zračnih snaga, spriječeno je širenje vatre prema zapadu i naseljenim područjima.
"Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani. Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasce koji su odmah pristupili obrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežala gašenje", izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Tucaković je dodao da je, zahvaljujući požrtvovnosti vatrogasaca, sačuvana imovina i spriječene ljudske žrtve. "Zbog sigurnosti smo izmjestili 5-6 građana iz ugroženih objekata. Vatrogasci i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta", naglasio je.
