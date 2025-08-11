Vozači, djelomično je otvorena Jadranska magistrala!

Jadranska magistrala djelomično je otvorena za promet.
DALMACIJA DANAS NA LICU MJESTA Nakon požara, stanovnici još bez struje i pod pritiskom vrućine!
Policija je izvijestila da je od 13:45 sati cesta D8 otvorena u smjeru od Splita prema Omišu. Međutim, vozači koji dolaze iz smjera Omiša i dalje se preusmjeravaju na obilazni pravac preko Tugara.
Apeliramo na vozače da prate prometne znakove i upute policije te da budu strpljivi zbog još uvijek otežanih prometnih uvjeta.
O najnovijem stanju na požarištu u 11 sati kazao je glavni vatrogasni zapovjednik, Slavko Tucaković.
- Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani. Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasci koji su odmah pristupili obrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežavala gašenje. Zahvaljujući njihovoj požrtvovnosti sačuvani su objekti i nema stradalih.
Zbog sigurnosti smo izmjestili 5-6 građana iz ugroženih objekata. Vatrogasci i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta - istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
