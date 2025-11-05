Danas, 5. studenoga 2025. u 10 sati uspješno je izvršen proboj desne tunelske cijevi tunela Gladnjici, čime je ostvaren još jedan značajan korak u izgradnji nove četverotračne brze ceste na dionici čvor Mravince – čvor TTTS.

Desna tunelska cijev, duljine 330 metara, probijena je na stacionaži od 0+408,00 do 0+406,00, djelomičnim miniranjem čela u stijenskoj masi 5. kategorije, sa izlazne prema ulaznoj strani tunela.

Radovi na lijevoj tunelskoj cijevi, ukupne duljine 377 metara, također intenzivno napreduju. Trenutačno je izvedeno oko 285 metara iskopa u 4. kategoriji stijenske mase, sa strane izlaznog prema ulaznom predusjeku, dok se proboj lijeve cijevi planira za prvu polovicu prosinca 2025. godine.

Paralelno s radovima u tunelu, duž cijele trase izvode se zemljani radovi, široki iskopi i izgradnja nasipa, kao i armiranobetonski radovi na objektima: nadvožnjacima Karepovac i Vidovača, te mastolovu.

Projekt „Izgradnja dionice čvor Mravince – čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5“ izvodi tvrtka STRABAG d.o.o., koja je u posao službeno uvedena 17. prosinca 2024. godine. Vrijednost ugovora iznosi 32.728.366,07 eura (bez PDV-a), a rok dovršetka radova je 24 mjeseca.

Na gradilištu je trenutačno angažirano oko 70 radnika, uz dodatnih 15 članova tehničkog i inženjerskog osoblja, što potvrđuje snažan dinamizam i posvećenost pravovremenoj realizaciji ovog infrastrukturno važnog projekta za splitsko područje.