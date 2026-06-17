Žnjan ovaj vikend slavi rođendan, evo tko dolazi održati koncert

Odbrojavanje do službenog početka ljeta i proslave prvog rođendana Žnjanskog platoa u punom je zamahu. Trodnevni program, koji će se od 19. do 21. lipnja odvijati duž cijele šetnice i žnjanskih trgova, podjednako raduje sve generacije.

Dok se oni najmlađi s nestrpljenjem pripremaju za pregršt kreativnih radionica, baby partyja i sportskih poligona, odrasla publika iščekuje vrhunski glazbeno-zabavni program u Amfiteatru. Vruću subotnju večer, 20. lipnja, dodatno će užariti splitske ikone dobre zabave Kuzma & Shaka Zulu, koji u svom prepoznatljivom stilu najavljuju nezaboravan provod uz more.

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"Ljeto počinje na Žnjanu i jedva čekamo subotu! Pripremamo pravu rođendansku feštu, zato dođite svi na Žnjan, bit će apsolutno ludilo", poručuju Kuzma & Shaka Zulu.

Nedjeljna večer donosi poseban emotivni i glazbeni vrhunac uz koncert jedne od trenutačno najvećih regionalnih zvijezda, Adija Šoše, čiji će hitovi na najljepši mogući način zaokružiti ovaj slavljenički vikend.

"Vidimo se u nedjelju u Amfiteatru na Žnjanu, dođite da zajedno napravimo magiju! Sve vas volim!", poručio je Adi Šoše ususret svom splitskom nastupu.

Pojačane linije javnog prijevoza

Kako bi se izbjegle prometne gužve i svim posjetiteljima omogućio što jednostavniji dolazak na Žnjan, javni gradski prijevoznik Promet d.o.o. Split tijekom manifestacije uvodi dodatne polaske na linijama broj 13 i 15. Dodatni autobusi vozit će prema sljedećem rasporedu:

Linija broj 13:

Spinut – Duilovo: 18:30, 18:50, 20:30, 21:30, 22:30, 00:00

Duilovo – Spinut: 19:30, 19:50, 21:30, 22:30, 00:25, 00:55

Linija broj 15:

Duilovo – Trajektna luka – Duilovo: 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:30, 21:50, 23:30, 23:50

Duilovo – Trajektna luka: 00:30, 01:00

Apel posjetiteljima: Čuvajmo naš zajednički prostor

Budući da se tijekom tri dana proslave očekuje velik broj posjetitelja, organizatori upućuju važnu molbu i apel svim sugrađanima i gostima da se tijekom boravka na Žnjanu ne šetaju po travnatim i zelenim površinama.

"Sve naše sugrađane i posjetitelje molimo da za vrijeme svog boravka na Žnjanskom platou, ne samo ovih dana nego i ubuduće, koriste isključivo prostrane šetnice i trgove koji su namjenski predviđeni i tehnički prilagođeni za kretanje."

Za kraj vrijedi napomenuti da je ulaz na sve programe i koncerte tijekom rođendanskog vikenda besplatan.