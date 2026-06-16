Medvjed šeta autocestom A1 u Dalmaciji! HAK poslao upozorenje vozačima

Prema najnovijem izvješću Hrvatskog autokluba, ažuriranom večeras u 22:52, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama na kojima traju radovi.

Ipak, HAK upozorava na izvanredne prometne događaje na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Između čvora Zagvozd i odmorišta Raščane Gornje na autocesti je uočena životinja, odnosno medvjed, zbog čega se vozače poziva na krajnji oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti.

Lešina kod Prgometa

Osim toga, na autocesti A1 između tunela Dubrave i čvora Prgomet, na kolniku u smjeru Dubrovnika, nalazi se lešina. Promet se na toj dionici vodi po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

HAK moli korisnike za oprez, posebno na navedenim dionicama autoceste A1.