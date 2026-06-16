Silovito nevrijeme zahvatilo dio Dalmatinske zagore: Palo više od 30 litara, temperatura pala za više od 10 stupnjeva

Utorak je u popodnevnim satima donio mjestimične pljuskove i grmljavinu u Dalmatinskoj zagori. Jače grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je šire sinjskoj područje. Prema podacima Crometeo mreže postaja, u Sinju je do 16:30 pala čak 31 litara kiše po kvadratnom metru, od četa je u samo jednom satu palo 15 litara. U okolici grada prolazno je bilo i tuče.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Hrvacama je palo 11 litara, Trilju 9, Cisti Velikoj 8, Svibu i Hanu 6, Studencima 5, Blatu na Cetini 4 itd.

Područje koje su zahvatili neverini najsvježije je u Hrvatskoj. Tamo se trenutačno mjeri od 18 do 20°C, što je čak 10 do 11 stupnjeva hladnije u odnosu na vrijednosti u isto vrijeme jučer. U isto vrijeme, drugdje u Dalmaciji je većinom od 27 do 32°C.

Kako smo ranije izvijestili, današnji pljuskovi nisu najava nestabilnog razdoblja, naprotiv, do kraja tjedna prevladavat će sunčano. Bit će još malo toplije, pa već od sutra najviše dnevne temperature zraka ponegdje mogu dosezati vrlo vrućih 35°C, osobito u dolini Neretve.

Veći dio ostatka tjedna ne donosi značajan vjetar, ipak, osobito u srijedu popodne na moru može biti umjerenog do pojačanog zapadnjaka i sjeverozapadnjaka koji će najjači biti u kanalima među otocima i na otvorenom moru.

Još toplije vrijeme očekuje nas sljedeći tjedan.