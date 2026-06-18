Ovako su engleski navijači komentirali utakmicu protiv Hrvatske

Engleski su navijači očekivano zadovoljni nakon pobjede njihove reprezentacije 4-2 nad Hrvatskom.

"Tri lava riču, a Harry je njihov kralj", tepaju svojem ljubimcu Kaneu, koji je i zabio dva gola i spriječio jedan gol. Uvjereni su da je izbornik Tuchel na poluvremenu igračima očitao bukvicu.

Među Hrvatima najviše hvale Livakovića, bez kojega je u našoj mreži moglo biti i šest ili sedam golova zbog broja izrazitih prilika. Svoje propuste vide u obrani i uvjereni su da će, ako to saniraju, biti teško pobjedivi u nastavku prvenstva.

"Engleska momčad izgleda oslobođeno od pasivne ere Southgatea", zadovoljno zaključuju.