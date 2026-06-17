Velika promjena na A1 kod Splita: Evo kada promet ponovno ide normalno...

Promet kroz čvor Split na autocesti A1 od petka, 19. lipnja 2026. godine, ponovno će se odvijati neometano u oba smjera, izvijestile su Hrvatske autoceste.

U sklopu radova rekonstrukcije i dogradnje čvora Split u tijeku su pripreme za uklanjanje cjelokupne privremene regulacije prometa. Time će se omogućiti otvaranje trase autoceste u smjeru Zagreba, kao i svih krakova čvora Split.

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Privremeno zatvaranje dionice u smjeru Dubrovnika

Radovi uklanjanja privremene regulacije započet će u četvrtak, 18. lipnja, u 22 sata, a trajat će do petka, 19. lipnja, do 6 sati ujutro.

Zbog uklanjanja razdvajajuće betonske New Jersey ograde na trasi autoceste i krakovima čvora, bit će uvedeno privremeno ograničenje prometa. Za sav promet bit će zatvorena dionica Prgomet – Vučevica – Split u smjeru Dubrovnika.

Tijekom izvođenja radova, promet prema Dubrovniku vodit će se obilaznim pravcem: čvor Prgomet (A1) – DC551 – DC58 – DC8 – DC1 – čvor Split (A1). Iz Hrvatskih autocesta poručuju da će se od jutarnjih sati u petak, 19. lipnja, promet ponovno odvijati u oba smjera, dok će svi krakovi čvora Split biti u funkciji.

Radovi se nastavljaju i tijekom sezone

Tijekom dana 19. lipnja izvodit će se radovi vraćanja odbojne ograde na glavnoj trasi autoceste. Zbog toga će se promet povremeno voditi jednom prometnom trakom.

Kako radovi budu napredovali, pojedini krakovi čvora otvarat će se za promet, ovisno o prometnim mogućnostima, i to preko novoizgrađenog nadvožnjaka. Radovi na čvoru Split nastavit će se i tijekom turističke sezone, no iz HAC-a ističu da će se izvoditi na način koji neće utjecati na redovno odvijanje prometa.