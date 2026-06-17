Vatrogasac iz Solina 34 dana je pješačio do Vatikana. Evo što je poručio papi

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban upriličio je prijem za vatrogasca Josipa Grgića koji je nedavno završio svoje hodočašće od Solina do Rima, dugo više od tisuću kilometara.

Uz župana su na prijemu sudjelovali Damir Gabrić, pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, dok su uz Grgića bili Ivan Kovačević, zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, i Mario Mikas, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split.

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Govoreći o svom putovanju, Grgić je istaknuo kako je tijekom cijelog hodočašća imao veliku podršku vatrogasne zajednice.

„Putovao sam od Solina do Rima, a na tom putu veliku su mi potporu pružili vatrogasci, Hrvatska vatrogasna zajednica te kolege iz Slovenije i Italije. Od 34 dana hodočašća, čak 29 dana imao sam osiguran smještaj, logistiku i hranu. Nigdje nisam imao problema niti sam se osjećao kao da nisam dobrodošao. Osjećao sam ogromnu podršku i mogao sam u bilo koje doba nazvati kolege ako bi se pojavio bilo kakav problem“, rekao je Grgić.

Dodao je kako je hodočašće prikazao za nerođenu djecu te da mu je upravo to bio jedan od najvećih motiva za ovo zahtjevno putovanje.

Posebno je istaknuo susret sa Svetim Ocem u Vatikanu.

„Zamolio sam papu da blagoslovi sve hrvatske vatrogasce i hrvatski narod te sam ga pozvao da posjeti Hrvatsku. Rekao sam mu da ga čekamo u Hrvatskoj, ali da ne mora doći pješice. Na to se od srca nasmijao. Bio je to poseban i nezaboravan susret“, kazao je Grgić.

Župan Boban čestitao je Grgiću na pothvatu koji je, kako je istaknuo, nadahnuo brojne ljude.

„Posebno me veseli što se naš Josip odlučio na ovako hrabro hodočašće od Solina do Rima i time pokazao svoju odanost vjeri i Crkvi. Jednako tako, kroz njegovo hodočašće promovirani su Solin i Splitsko-dalmatinska županija. Ono što me posebno raduje jest činjenica da su ga vatrogasci cijelim putem dočekivali i pomagali mu, potvrđujući još jednom da su vatrogasci velika obitelj koja ne poznaje granice. Posebno zadovoljstvo predstavlja i činjenica da ga je primio Sveti Otac. Svima koji su mu bili podrška na ovom putu upućujem iskrenu zahvalnost i u ime Splitsko-dalmatinske županije“, poručio je Boban.

Prijem je bio prilika za zahvalu Josipu Grgiću na ovom iznimnom pothvatu kojim je, osim osobne vjere i ustrajnosti, promovirao vrijednosti zajedništva, humanosti i hrvatskog vatrogastva.