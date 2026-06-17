Žrnovnica čuva uspomenu na Marina Amižića: U njegovu čast okuplja se 20 šahista koji su s njim dijelili ploču

Godinu dana nakon smrti Marina Amižića, slijepog šahista, sportaša i jednog od osnivača Udruge slijepih Split, njegova obitelj, prijatelji i šahovski suputnici organiziraju 1. Memorijalni šahovski turnir "Marin Amižić". Turnir će se održati 17. lipnja u 19 sati u Žrnovnici, mjestu koje je Marin posebno volio i u kojem je proveo posljednje godine života.

Riječ je o događaju koji se organizira njemu u čast, ali i u znak zahvalnosti za sve ono što je Marin Amižić značio u šahovskom svijetu, svojoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga tijekom života voljeli i bili mu podrška.

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Šah kao prozor u svijet

Marin Amižić bio je slijep od jedanaeste godine života, no invaliditet ga nikada nije zaustavio u tome da živi aktivno, ispunjeno i dostojanstveno. Školovao se u Centru Vinko Bek u Zagrebu, gdje je i zavolio šah, igru koja će ga pratiti kroz cijeli život.

Za Marina šah nikada nije bio samo igra. Bio je to prostor ravnopravnosti, mjesto na kojem su nestajale razlike i u kojem se osjećao jednak svima drugima. Upravo kroz šah putovao je, upoznavao ljude, stvarao prijateljstva i ostao aktivan do duboke starosti. Osim šaha, bavio se i kuglanjem te golbalom, no šah je ostao njegova najveća strast i jedan od najvažnijih dijelova njegova života. Ideju za organizaciju memorijalnog turnira pokrenula je njegova kći Željka Alujević, povodom prve godišnjice njegove smrti. Želja obitelji bila je da se uspomena na Marina sačuva upravo na način koji bi njemu bio najdraži, za šahovskom pločom i među ljudima koji su ga poznavali.

Na turnir će se odazvati 20 igrača koji su tijekom godina imali priliku igrati s Marinom Amižićem. Njihov dolazak daje ovom memorijalu posebnu vrijednost, jer se ne radi samo o sportskom susretu, nego o okupljanju ljudi koje je Marin povezivao svojom ljubavlju prema šahu, životnom energijom i upornošću.

Okupljanje prijatelja, obitelji i šahovskih suputnika

Turnir neće imati isključivo natjecateljski karakter. Njegova je glavna svrha odati počast Marinu Amižiću, njegovu djelovanju u šahu i tragu koji je ostavio među onima koji su ga poznavali. Organizatori žele da ovaj memorijal bude susret sjećanja, zahvalnosti i prijateljstva. Ideja je počastiti Marina, ali i sve one koji su ga voljeli, bili uz njega i pružali mu podršku kroz život.

Upravo zato ovaj turnir nosi snažnu emotivnu poruku. On okuplja ljude koji će se Marina prisjetiti kroz ono što je najviše volio, šah, ali i kroz zajedništvo koje je svojim životom gradio. Posebnu simboliku imat će i prva ploča na kojoj će se igrati na šahu koji je pripadao Marinu Amižiću. Riječ je o posebnoj šahovskoj garnituri prilagođenoj slijepim osobama. Taj detalj bit će snažan podsjetnik na čovjeka kojem je šah značio iznimno mnogo. Bit će to i simbol svega što je Marin predstavljao: snagu, upornost, ljubav prema životu i vjeru da se prepreke mogu nadvladati.

Žrnovnica ponovno u ritmu šahovskih poteza

Žrnovnica je u životu Marina Amižića imala posebno mjesto. Ondje je rođen, ondje je proveo posljednje godine života i ondje će ga se sada njegovi najbliži, prijatelji, sumještani i šahovski suputnici prisjetiti s poštovanjem i ljubavlju.

Prvi Memorijalni šahovski turnir "Marin Amižić" održat će se 17. lipnja u 19 sati u Žrnovnici. Bit će to večer u kojoj će se kroz šahovske poteze, susrete i uspomene još jednom potvrditi koliko je Marin Amižić značio svojoj obitelji, šahovskoj zajednici i svima koji su imali priliku biti dio njegova života.