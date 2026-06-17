Kukuzovac ide dalje: Nova prometnica, parkirališta i nogostupi za poduzetničku zonu

Grad Sinj nastavlja s ulaganjima u razvoj gospodarske infrastrukture, a najnoviji korak u tom smjeru potvrda je dodjele bespovratnih sredstava za projekt modernizacije prometne mreže u Gospodarskoj zoni Kukuzovac.

Naime, u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima za 2026. godinu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Gradu Sinju odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 42.000,00 eura za projekt „Asfaltiranje prometnice OSI 4 u sklopu uređenja prometne mreže I. faze Gospodarske zone Kukuzovac“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ukupna vrijednost projekta iznosi 108.816,38 eura, a investicija će se realizirati u suradnji s trgovačkim društvom GZK d.o.o., koje upravlja zonom.

Projekt obuhvaća asfaltiranje prometnice OSI 4 u sklopu prve faze uređenja prometne mreže unutar Gospodarske zone Kukuzovac. Riječ je o važnom infrastrukturnom zahvatu koji će unaprijediti funkcionalnost i dostupnost zone, čime se stvaraju kvalitetniji uvjeti za poslovanje postojećih poduzetnika, ali i za dolazak novih investitora.

Radovi će se izvoditi na dionici od kilometraže 1+174,93 do 1.739,35, na području katastarske općine Turjaci, sukladno Glavnom građevinskom projektu prometne mreže – II. izmjena i dopuna iz srpnja 2025. godine.

Planiranim zahvatom dovršit će se kolnik, uzdužna parkirališta i nogostupi na prometnici OSI 4, na potezu od križanja s OSI 6 do zone križanja s OSI 9, čime će se značajno unaprijediti prometna sigurnost i funkcionalnost zone.

Tako će se u sklopu projekta izvesti:

pripremni radovi i izrada habajućeg sloja asfalta na kolniku u duljini od 564,42 metra

asfaltiranje nogostupa u duljini od 386 metara

izgradnja triju pristupnih rampi za osobe s invaliditetom

Osim toga, radovi obuhvaćaju niz faza definiranim troškovnikom, uključujući pripremne i konstruktivne radove na kolniku i nogostupu, čime će se osigurati dugotrajnost i kvaliteta izvedene infrastrukture.

U sklopu projekta predviđena je i usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova, kako bi se osigurala potpuna usklađenost s projektnom dokumentacijom i standardima struke.