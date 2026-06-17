Vlada postavila Matešu u Croatia Airlines

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je zatvorenoj sjednici predložila nacionalnoj aviokompaniji Croatia Airlines da za člana Nadzornog odbora predloži Zlatka Matešu, donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, piše Index.

Podsjetimo, Mateša je prošlog mjeseca dao ostavku nakon 24 godine na čelu HOO-a, a poslije niza afera koje su potresle HOO i hrvatski sport.

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Skupština Croatia Airlinesa prije dva i pol tjedna je u posljednji je trenutak skinula s dnevnog reda glasanje o članovima Nadzornog odbora koji su trebali biti izabrani na mandat od četiri godine. Među predloženim kandidatima bio je i Mateša.

Na Indexov upit o razlozima takve odluke iz Croatia Airlinesa odgovorili su da je 'riječ o pitanjima iz nadležnosti vlasnika društva', a sada je Vlada potvrdila kako Matešu namjerava ugurati u NO aviokompanije.

Iz zapisnika Skupštine također je jasno da će se novi sastav Nadzornog odbora morati izabrati što prije, s obzirom na to da dosadašnjim članovima mandat ističe 15. srpnja ove godine. Izbor Nadzornog odbora jedina je točka dnevnog reda koja je tada povučena, piše Index.