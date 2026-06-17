Sramota na našem otoku: Cisterna ispraznila septičku jamu pa izlila fekalije u more

Mještane Lumbarde na otoku Korčuli neugodno je iznenadio prizor ispuštanja sadržaja cisterne u more, tik uz jednu od popularnih lokalnih plaža. Incident se dogodio u ponedjeljak, 15. lipnja, u uvali Tatinja, a zabilježen je i na snimci koja se proširila među mještanima, prenosi Nova TV.

Na snimci je vidljivo kako iz cijevi cisterne u more istječe tekućina smeđe boje, i to na svega nekoliko metara od kupača koji su se u tom trenutku nalazili na plaži. Okupljeni mještani tvrde da je riječ o fekalijama te da se sve dogodilo usred turističke sezone.

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Prema navodima, komunalno vozilo općine Lumbarda bilo je u kvaru, zbog čega je za pražnjenje septičke jame angažirana cisterna tvrtke NPKLM vodovod. Svjedoci kažu kako su djelatnici, nakon obavljenog posla, ostatke iz cijevi isprali izravno u more. Iz NPKLM vodovoda zasad ne odgovaraju na upite.