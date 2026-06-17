Ovo su sastavi Hrvatske i Engleske

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata igra utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik izabranicima Hrvatske bit će Engleska, a susret se igra na stadionu AT&T u Dallasu.

Poznati su i početni sastavi za dvoboj koji odmah na startu skupine donosi veliki izazov za hrvatsku reprezentaciju.

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Engleska će utakmicu započeti u sastavu: Pickford - James, Stones, Konsa, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane.

Hrvatska će od prve minute zaigrati u sastavu: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, P. Sučić, Perišić - Mario Pašalić, Baturina - Musa.

Dvoboj Hrvatske i Engleske jedan je od najzanimljivijih susreta prvog kola skupine L, a hrvatska reprezentacija tražit će pozitivan rezultat na otvaranju natjecanja.