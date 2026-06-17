FOTO Sinjanke zablistale u kockicama: Ovako se navija za Hrvatsku u Cetinskoj krajini

Prava navijačka groznica zavladala je Sinjem uoči i tijekom utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Grad je satima prije početka susreta bio preplavljen crveno-bijelim kockicama, hrvatskim zastavama i navijačkim rekvizitima, a središte grada pretvorilo se u veliku navijačku zonu.

Na trgovima, u kafićima i restoranima tražilo se mjesto više, dok su brojni građani utakmicu pratili na velikom ekranu u zajedničkom navijanju za Vatrene. Svaki hrvatski napad, obrana i prilika izazivali su glasne reakcije okupljenih navijača koji su od prve minute bodrili reprezentaciju.

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Atmosfera je bila posebno užarena nakon izlaska reprezentacija na teren, kada su se Sinjem zaorile navijačke pjesme i povici podrške Hrvatskoj. Mnogi su na utakmicu stigli odjeveni u dresove reprezentacije, ogrnuti zastavama ili s oslikanim licima u hrvatskim bojama.

Među brojnim navijačima utakmicu je pratio i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, koji se pridružio navijačkoj atmosferi i zajedno sa sugrađanima bodrio Vatrene u velikom okršaju protiv Engleske.