Hrvatska porazom otvorila Svjetsko prvenstvo: Engleska slavila u golijadi u Dallasu

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je započela nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U prvoj utakmici skupine L, odigranoj u Dallasu, Engleska je nakon uzbudljivih 90 minuta slavila rezultatom 4:2.

Iako su Vatreni u prvom poluvremenu dvaput uspijevali nadoknaditi rezultatski zaostatak, Englezi su u nastavku susreta prelomili utakmicu i upisali važne bodove na startu turnira.

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Engleska rano povela, Hrvatska se vratila

Engleska je do vodstva stigla u 12. minuti, kada je s bijele točke precizan bio Harry Kane. Hrvatska je nakon primljenog pogotka tražila put prema izjednačenju, a do njega je stigla u 36. minuti preko Martina Baturine.

Ipak, Englezi su ponovno poveli u 42. minuti, a drugi pogodak na susretu postigao je Harry Kane. Hrvatska se ni tada nije predala pa je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, u 45+5. minuti, Petar Musa pogodio za 2:2 i vratio Vatrene u igru.

Bellingham i Rashford donijeli pobjedu Englezima

Nastavak susreta donio je novi udarac za Hrvatsku. Već u 47. minuti Jude Bellingham pogodio je za 3:2 i Engleskoj ponovno donio prednost.

Hrvatska je u završnici pokušavala doći do novog izjednačenja, no pitanje pobjednika riješeno je u 85. minuti. Tada je Marcus Rashford zatresao mrežu za konačnih 4:2 i potvrdio slavlje engleske reprezentacije.