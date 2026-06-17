Cura mortus pijana i posve drogirana izazvala prometnu nesreću u Dalmaciji

U ponedjeljak, 15. lipnja u 20,30 sati na državnoj cesti D-8 u blizini Žaborića, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 27-godišnjakinja upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka izgubila nadzor nad vozilom i prešla na suprotni kolnički trak gdje je prednjim lijevim dijelom vozila udarila u zaštitnu metalnu ogradu u vlasništvu Hrvatskih cesta, a potom se zaustavila na autobusnom stajalištu.

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U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Vozačica je uhićena i privedena u službene prostorije policije gdje joj je alkotestiranjem utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,84 g/kg, a preliminarnim testiranjem na droge utvrđena je prisutnost droga u organizmu, dok je izričito odbila ponuđeno vađenje krvi i urina radi analize i vještačenja.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozačica je uz optužni prijedlog dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu u iznosu od 1.510,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je vozačici odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predana u zatvor u Šibeniku.