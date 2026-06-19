Kaštela uvode važnu promjenu za ljeto: Osiguran dodatni liječnik zbog ogromnog priljeva turista

Kako bi se tijekom ljetnih mjeseci osigurala kvalitetnija zdravstvena skrb za brojne posjetitelje, ali i rasteretili timovi hitne medicinske pomoći, Grad Kaštela u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije financira rad dodatnog liječnika tijekom turističke sezone.

Grad Kaštela za ovu je namjenu osigurao više od 30 tisuća eura, čime je omogućeno da od 15. lipnja do 13. rujna u ambulanti hitne medicinske službe u Kaštel Starom svakodnevno radi dodatni liječnik.

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Liječnik je dostupan sedam dana u tjednu, u vremenu od 10 do 22 sata, a namijenjen je prvenstveno turistima i ostalim posjetiteljima kojima je potrebna liječnička pomoć. Time se rasterećuju postojeći timovi hitne medicinske pomoći koji ostaju usmjereni na zbrinjavanje hitnih i životno ugrožavajućih stanja, čime se dodatno podiže razina zdravstvene sigurnosti tijekom turističke sezone.

Gradonačelnik Denis Ivanović istaknuo je kako je riječ o mjeri koja doprinosi sigurnosti svih koji tijekom ljeta borave u Kaštelima.

„Ljeti se broj ljudi u Kaštelima značajno poveća i važno nam je da zdravstveni sustav može odgovoriti na povećane potrebe. Želim zahvaliti ravnatelju dr. Leu Luetiću i Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, te voditeljici hitne u K. Starom dr. Antoniji Žanić na odličnoj suradnji. Zajedno smo osigurali dodatnog liječnika koji će tijekom turističke sezone biti na raspolaganju turistima i posjetiteljima. Time rasterećujemo timove hitne medicinske pomoći kako bi oni bili dostupni za hitna i životno ugrožavajuća stanja. Grad je za ovu uslugu izdvojio nešto više od 30 tisuća eura jer nam je važno da se i naši građani i svi koji borave u Kaštelima osjećaju sigurno.“

Ova suradnja Grada Kaštela i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije doprinosi kvalitetnijoj organizaciji zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone, kada Kaštela bilježe znatno veći broj stanovnika i posjetitelja.