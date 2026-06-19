Gotovo je! Jutros od 6 otvorena jedna od najvažnijih točaka kod Splita

Nakon višemjesečne privremene regulacije prometa, jutros u 6 sati ponovno je u potpunosti otvoren čvor Split na autocesti A1. Time su ukinuta sva dosadašnja ograničenja i završena jedna od dužih faza prometnih zahvata na ovom iznimno važnom dalmatinskom prometnom čvorištu.

Promet se od ranih jutarnjih sati odvija uobičajeno, bez obilaznih pravaca i privremenih prometnih rješenja koja su vozačima vrijedila više od pet mjeseci.

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Otvaranjem čvora ponovno je uspostavljen normalan protok vozila u svim smjerovima, što bi trebalo značajno rasteretiti promet u širem splitskom području, posebno u špici turističke sezone.

Riječ je o jednoj od ključnih prometnih točaka na A1, preko koje dnevno prolazi velik broj vozila, a završetak radova vozači su dočekali s olakšanjem, s obzirom na učestale gužve i zastoje tijekom trajanja privremene regulacije.