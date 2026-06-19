Krenuo u 'turu krađa' po Splitu i okolici pa završio u lisicama: Policija ga presrela nakon upada u hotel, kuće i vozila

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su istraživanje nad 52-godišnjem muškarcem koji je nakon istraživanja uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

U četvrtak, 18. lipnja 2026. godine nakon što je u 1 sat zaprimljena dojavu o provali u osobno vozilo na području Splita, policijski službenici su odmah izašli na teren i u parku u blizini mjesta događaja pronašli 52-godišnjeg počinitelja kaznenog djela za kojeg je utvrđeno da je uporabom sile otvorio stražnja vrata dostavnog vozila i iz vozila otuđio tri ribička štapa, a koji predmeti su od njega oduzeti i vraćeni vlasniku.

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Muškarac je uhićen i doveden je u policijsku postaju te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je utvrđeno da je počinio ukupno pet kaznenih djela.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 12. lipnja 2026. godine u ranim jutarnjim satima u Kaštel Štafiliću, u turističkom naselju uporabom tjelesne snage nasilno otvorio južna vrata u prizemlju hotela, ušao unutar recepcije i iz dva novčanika ukrao novčani iznos od 300,00 eura, da bi zatim ušao u ured iz kojeg je otuđio mobitel.

Također, tijekom noći 25./26. svibnja 2026. godine u Kaštel Štafiliću, otvorio nezaključana balkonska vrata u prizemlju obiteljske kuće i otuđio novčanik u kojem se nalazio 400,00 eura u raznim apoenima te bankovna kartica, a nakon što je ukrao novac i kartice, s otuđenom bankovnom karticom u dva navrata pokušao na bankomatu ukupno podignuti iznos od 600,00 eura ali u tome nije uspio.

Konačno, 26./27. svibnja tijekom noći u Kaštel Štafiliću ušao u neograđeno dvorište, otvorio nezaključano vozilo te iz novčanika koji se nalazio u pretincu vozačevih vrata otuđio 60,00 eura u raznim apoenima, kao i tri bankovne kartice, da bi nakon što je počinio krađu otuđenom karticom pokušao platit računa, ali mu je kartica odbijena.

Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu 52-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.