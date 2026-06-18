Naselje kraj Splita doživjelo turistički boom: Gotovo svaka kuća ima bazen, a mladi Europljani ovdje partijaju cijelo ljeto

Kučine, mjesni odbor nadomak Splita koji administrativno pripada Solinu, mjesto je, koje po broju stanovnika, ima najviše kuća za odmor od kojih većina njih ima bazene.

Podatak je to koji nam je potvrdio predsjednik mjesnog odbora Ivan Bekavac, čovjek koji je zajedno sa svojom obitelji prije 25 godina u Kučine doselio iz Splita, a sada ondje podiže svoju obitelj sa suprugom i četvero djece. Nakon njega su to isto učinili i brojni drugi Splićani, a nove kuće se ondje svakodnevno grade.

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On brine o 1100 stanovnika među kojima je tristotinjak djece i mladih do 20. godina. Kaže da svatko tko se provoza automobilom po mjestu "golim" okom vidi lijepo uređene kuće i okućnice od kojih ih većina ima bazene.

Po cesti se mogu primijetiti brojni mladi turisti koji obitavaju u kućama za odmor. Uglavnom se radi o mladim ljudima sa sjevera Europe, u prosjeku od 16 do 22 godine, koji obožavaju partijati po iznajmljenim kućama i uz bazen gdje provode 90 posto vremena. Podaci govore i o 36 objekata za iznajmljivanje većinom vila s bazenima.

- Mještani prijavljuju nerede i buku koja dolazi iz tih iznajmljenih kuća, a ja im savjetujem da uvijek prije zvanja policije prvo pričaju s vlasnikom kuće jer svaka kuća ima svoj red koji se treba poštivati. Poslije 23 sata nema glasne glazbe, ljudi koji sjede pred kućama se trebaju povući unutar objekta i tiše pričati kako ne bi smetali stanovnicima koji nisu na godišnjem odmoru već sutradan imaju poslovne obveze. Uglavnom, barem za sada, nema nekih većih incidenata.

Što se trgovina tiče u Kučinama je jedan, a u susjednim Mravincima dva dućana, u kojima se turisti snabdijevaju potrebnim namirnicama i napitcima. Stanovnici se uglavnom bave maslinama i vinogradima, njihovo polje se proteže čak od Mosora do TTTS- a, dok u Kučinama djeluje i desetak aktivnih Obiteljsko poljoprivrednih gospodarstva.

U mjestu je područna škola do četvrtog razreda koju trenutno pohađa oko 50 učenika, dogodine vec njih 60, dok oni stariji u školu putuju autobusom do Japirka u Solinu. Sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Kučinama je bilo stanovnika koliko danas imaju djece i mladih - njih tristotinjak, a u četrdeset godina broj se popeo za tri i pol puta.

- Zbog svojevrsnog baby booma trenutno nam je najveći problem škola. Već godinama, zajedno sa susjednim Mravincima tražimo od Grada Solina da peta solinska osnovna škola bude upravo na našem području. Potrebno je pripremiti zemljište i izraditi projekt nove osmoljetke za Kučine i Mravince, te predati županiji za osnivanje nove škole, koja bi riješila sve naše probleme. Škola Kraljice Jelene u Solinu je prenatrpana i ima više od 900 učenika. Nama je upravo škola prioritet broj jedan, potom kanalizacija, kao i promet jer nam glavna županijska cesta prolazi kroz centar mjesta. Čekamo obilaznicu, a i s javnim parkingom imamo problema. Uglavnom imamo komunalne probleme, a što se mjesta tiče ono je lijepo, ugodno za živjeti, no uvijek se može bolje i više.

Od poznatih osoba u mjestu, zemlju u Podinama ima obitelj pokojnog Olivera Dragojevića, kuću kipar Kuzma Kovačić koji je tu smjestio i atelje, a malo tko zna da je iz Kučina i pjevačica Pavela Antonia Matković Šerić koja posljednjih godina živi u Zagrebu.

I za kraj informacija po kojoj jedna od legendi kaže da se upravo u Kučinama, konkretno na Libovcu, rodio Dioklecijan. Ako i nije točna bar je bilo lijepo pročitati.