Mladi glazbenici s Mejaša oduševili Hrvatsku: Stigli i do Banovine s trofejima

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta sa suradnicima primio je danas članove zbora Osnovne škole Mejaši, ravnateljicu škole Josipu Banić i njihovu voditeljicu Antonelu Burić kako bi im čestitao na iznimnim uspjesima ostvarenima na brojnim natjecanjima te zahvalio što svojim talentom, radom i predanošću predstavljaju Split.

Tom je prigodom gradonačelnik istaknuo kako su njihovi rezultati dokaz da se predan rad, zajedništvo i ljubav prema glazbi uvijek prepoznaju, a uspjesi koje ostvaruju predstavljaju ponos ne samo njihove škole, već i cijeloga grada.

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Posebno je istaknut njihov uspjeh na 69. Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži - održanima u svibnju u Varaždinu, gdje je zbor osvojio Zlatnu plaketu i drugo mjesto u B kategoriji troglasnih dječjih zborova, kao i Prijelazni pehar Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora među svim zborovima natjecanja.

Niz izvrsnih rezultata nastavljen je i u Šibeniku, gdje je zbor osvojio Zlatnu nagradu i najveći broj bodova u svojoj kategoriji za izvedbu folklornog programa, natječući se uz dječje i odrasle zborove te klape. Njihov repertoar obuhvaća skladbe na hrvatskom, ali i na brojnim stranim jezicima, uključujući poljski i švedski, što dodatno svjedoči o njihovoj glazbenoj širini i kvaliteti.

Za kraj susreta, u atriju Banovine članovi zbora izveli su skladbu “Ta divna splitska noć”. Bio je to trenutak koji je još jednom pokazao kako glazba ima snagu povezivati ljude te potvrdio kako su članovi zbora OŠ Mejaši, svojim radom i postignućima, ponos škole, grada i cijele zajednice.

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