Hrvatski vatrogasci spremni za požarnu sezonu 2026.: U pripravnosti 6 kanadera i 5.000 ljudi

Hrvatska vatrogasna zajednica danas je u Divuljama održala konferenciju za medije gdje je predstavljen sustav za požarnu sezonu 2026.godinu. Početak dislokacije vatrogasnih postrojbi počinje 15. lipnja, a postrojbu vodi glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Samoj konferenciji za medije prethodio je tematski sastanak -druga sjednica koordinacije domovinske sigurnosti. Tema sjednice bila je spremnost za nadolazeću sezonu o čemu je medije izvijestio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te brigadni general Željko Ljubas, zapovjednik zapovjednog operativnog središta HV-a.

-Želim iskazati zahvalu zapovjedniku Tucakoviću i Vatrogasnoj zajednici na svim naporima koje čine. U ovoj godini, do sada, smo već imali više opožarenih površina nego u prošloj godini, što nam jasno pokazuje kako imamo potrebu za ovakvim oblikom organizacije – uvezivanjem svih službi domovinske sigurnosti. Vatrogasne snage su već dislocirane na priobalje, pokrivamo površinu od Brijuna do Mljeta, pojasnio je Medved.

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Na 113 lokacija postavljene su 224 kamere koje omogućuju sliku u realnom vremenu, a sve se prati u zapovjedništvu u Divuljama.

Medved: ''Na pisti imamo 6 kanadera koji su spremni za intervencije''

-Iako u programu mjera stoji 5 +1 kanader, mi na pisti imamo 6 kanadera, 6 air traktora te jedan helikopter za potrebe protupožarne zaštite, istaknuo je Medved.

Osvrnuo se i na odgovornost vlasnika privatnih parcela koje nisu raskrčene te su tako potencijalna opasnost za požar ili ometaju pristup opožarenom terenu. O odgovornosti i kaznama po vlasnike još će se razgovarati u resornim ministarstvima te pokušati iznaći najbolji model rješavanja ovog problema. Nadodao je kako je u rješavanju ove problematike potrebna koordinacija s lokalnom samoupravom.

Zaključak sjednice - Hrvatska spremna za nadolazeću protupožarnu sezonu

-Prva dislokacija bila je prije par dana u Ninu, a danas su u Divulje pristigli vatrogasci iz Zagreba i Osijeka, a do kraja mjeseca ćemo popunjavati priobalje potrebnim snagama. Sve kontinentalne vatrogasne zajednice su spremne i bit će uključene u program. Cijeli vatrogasni sustav smo unaprijedili u vidu opreme, osposobljavanja te koordinacije sa svim službama. Ovim putem zahvaljujem svim dionicima koji ulažu znanje i trud kako bi imali što manje požarnih intervencija, kazao je Tucaković.

Tucaković iz Divulja: ''Budimo oprezni, učinimo sve da ne dođe do požara. Učinimo Hrvatsku još sigurnijom zemljom''

U ovu protupožarnu sezonu su aktivirane sve vatrogasne snage, bit će angažirano oko 4.000 ljudi, a u slučaju potrebe bit će povučene dodatne snage. Vatrogasni centar u Vučevici ostaje kao mjesto prihvata vatrogasaca. Hrvatska ima na raspolaganju i dva kanadera koja posuđuje susjednim državama po potrebi.

U ovoj godini povećanje opožarene površine u odnosu na prošlu godinu je 24 posto, u priobalnom dijelu čak za 40 posto dok je opožarena površina veća za 70 posto.

Ljubas: ''Oružane snage su spremne''

-Oružane snage su spremne za izvršavanje svih zadaća, kako na kopnu tako u zraku i vodi. Najviše smo potpora kad su potrebni zrakoplovi te pješaštvo. Naši brodovi sudjeluju u evakuacijama na moru, a sve više prakticiramo preventivno motrenje s našim sustavima za motrenje. Šest kanadera je spremno na pisti ali moramo biti spremni i na činjenicu kako ti kanaderi jako puno rade pa u svakom trenutku možemo očekivati i neki kvar. Po svim statistikama koje imamo u ovom trenutku i intervencijama do današnjeg dana, možemo reći kako bi ova godina mogla biti komplicirana. Prošle godine smo imali devedeset naleta, a ove godine već imamo zahtjev za 30 naleta, a još nije počela sezona, zaključio je Ljubas.