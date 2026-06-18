Policija ovog vikenda provodi posebnu akciju, a kazne dosežu 2650 eura

Na području Policijske uprave splitsko- dalmatinske u petak, 19. lipnja od 7 sati pa do subote, 20. lipnja do 7 sati, provest će se pojačani nadzor vozača, tijekom kojeg će se kontrolirati vožnja pod utjecajem alkohola i droga.

Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije ROADPOL-a u svim državama članicama. Svrha akcije nije isključivo kažnjavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga, već i privlačenje pozornosti javnosti na tu temu.

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Konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu.

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga težak je prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi pa su kazne u rasponu od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1.5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.

Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo

Kažnjivo je i odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i to novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, a moguće je i provođenje mjere privremenog oduzimanja vozila ukoliko se radi o recidivistu u činjenju prekršaja.

Uz novčane kazne, izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi, ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.

Osim toga, prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava ili osobi koja pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava i zatečena je u počinjenju prekršaja, a odbija se podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu, ako osobite okolnosti upućuju da će nastaviti s radnjom prekršaja, policija može naredbom radi neposrednog sprječavanja nastavka činjenja prekršaja odrediti mjeru smještanja u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, ali ne u trajanju duljem od 12 sati.