Pogledajte natpis na vratima Lučke kapetanije: 'Dok je sve lipo, lipo je'

Možda bi netko od odgovornih mogao razmisliti o postavljanju kakvog info-štanda na Rivi, konkretno oko Turističke palače, Obalu lazareta ili Mletački mul.

Jer bilo nam je pomalo milo zaposlenih u Lučkoj kapetaniji kad smo vidjeli isprintani natpis na ulazu u njihove prostorije. Nismo izdržali, pitali smo ih jel' to baš tako čest slučaj da su morali staviti upozorenje na vrata. Smiju se i kažu nam 'sve je dobro i lipo, dok je dobro i lipo'.

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-Ma razumimo mi turiste, mi ovdje radimo od 0 do 24, sedam dana u tjednu, uvik gori svitlo i praktički su uvik otvorena vrata. I onda bidni furešti vide sviću i koga će pitat nego nas. I sve je to u redu dok nije neka gužva, intervencija ili hitni slučaj, a toga je pak stalno... Eto, zato ta obavijest. - pojašnjavaju nam u Lučkoj kapetaniji.

Kažu i da ih često pitaju za brojeve gata na kojima su trajekti, pogotovo katamarani, pa bi možda i neki informacijski punkt mogli osmisliti i iz Lučke uprave...

Ali dobro, valjda smo još gostoljubivi, neka smo skupi. Jedini je malešni problem što je sve manje domaćeg svita u centru grada koji bi gostima uopće mogli pružiti preciznu informaciju.