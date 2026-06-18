Hrvatska izgubila, a onda se javio Thompson

Nakon poraza hrvatske nogometne reprezentacije od Engleske, javnosti se putem društvenih mreža oglasio i Marko Perković Thompson.

Thompson se i ranije znao oglašavati nakon važnih nastupa reprezentacije, često dijeleći poruke podrške igračima i komentirajući njihove rezultate, pa ni ovaj put njegov istup nije prošao nezapaženo među publikom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovog puta nije komentirao utakmicu, već je na društvenim mrežama podijelio stihove svoje pjesme 'Zapali vatru'.

"...Digni se kad padneš, rođen si za let, rođen da se boriš, da bolji bude svijet. Vikni da si spreman, vikni da si jak, anđeo će bijeli potjerati mrak. Ti si ratnik svjetla, u borbi protiv zla, prekrsti se, pomoli i ne boj se ničega. Jesi li u sebi odlučan i čvrst, jesi li u sebi slobodan i čist? Digni se kad padneš, u tebi je snaga, u tebi je Krist..."