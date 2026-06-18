Svi na Zvončac: Ulaznice za drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske su u prodaji

Ulaznice za drugu utakmicu finalne serije Prvenstva Hrvatske između VK Jadran i Mladosti puštene su u prodaju. Susret se igra u petak na bazenu Zvončac s početkom u 18:30 sati, a ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket.

Nakon prve utakmice u Zagrebu, u kojoj je Mladost povela 1:0 u seriji, Jadran pred domaćom publikom traži izjednačenje i povratak finala u potpuni rezultatski egal. Riječ je o iznimno važnom dvoboju u borbi za četvrti uzastopni naslov prvaka Hrvatske.

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Koliko podrška s tribina znači momčadi, istaknuo je i Loren Fatović, naglasivši kako Jadran, unatoč kvaliteti protivnika, vjeruje u svoje mogućnosti i poziva navijače da ispune tribine.

Slično razmišlja i Jerko Marinić Kragić, koji smatra da domaći bazen i podrška publike mogu biti ključni faktor u pokušaju produženja finalne serije.

Jadranaši pozivaju sve navijače i ljubitelje sporta da u petak dođu na Zvončac i podrže momčad u jednoj od najvažnijih utakmica sezone.