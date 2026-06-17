Skiper jedrilice napustio Hrvatsku. Poznato što će biti dalje

Zbog jedne od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, u kojoj su poginule četiri osobe, uhićen je 33-godišnji Hrvat, prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u sudaru. Tragedija koja je potresla Hrvatsku i Češku dogodila se prije tri dana u Splitskim vratima.

Kako javlja RTL Danas, skiper jedrilice, državljanin Češke, napustio je Hrvatsku čim je otpušten iz bolnice gdje je bio zbrinut s još troje ozlijeđenih. U splitskoj bolnici i dalje je zadržana jedna češka državljanka. Odvjetnik Damir Primorac smatra da će, ako Hrvatska odluči teretiti češkog skipera, morati surađivati s češkim vlastima. "Zadatak istrage je da se utvrde svi okolnosti kako bi se moglo jednog dana odlučiti hoće li se podići optužnica ili obustaviti postupak", ističe odvjetnik Primorac.

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Daljnji pravni koraci

Uhićenog prvog časnika katamarana nakon ispitivanja u tužiteljstvu očekuje izlazak pred suca istrage, ako tužiteljstvo za njega zatraži određivanje istražnog zatvora. "Istražni zatvor predstavlja najtežu mjeru osiguranja nazočnosti okrivljenika i sud uvijek treba voditi računa prilikom određivanja mjere da to ne bude ona najteža mjera ako to nije potrebno", objasnio je odvjetnik Primorac.