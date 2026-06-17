Ma kakva Knoll Doll. Imamo najlipše navijačice na svitu

Dok su Vatreni na travnjaku vodili veliku bitku protiv Engleske, na trgovima, rivama i u navijačkim zonama pažnju su plijenile domaće navijačice koje su još jednom pokazale zašto se često može čuti da Hrvatska ima najljepše navijačice na svijetu.

Crveno-bijele kockice bile su nezaobilazan detalj večeri, a navijačice su ih nosile na bezbroj različitih načina – od dresova i topova do haljina, šalova i modnih dodataka. Osmijesi, dobra energija i navijački zanos stvarali su atmosferu koja je privlačila poglede jednako kao i događanja na terenu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A sigurni smo da Splićankama i Sinjankama u stilu nitko 'vode ne može dodat'. Izdvojili navijačice koje su svojim stilom, osmijehom i navijačkom energijom obilježile večer. Pogledajte galeriju i sami procijenite imamo li doista najlipše navijačice na svitu?