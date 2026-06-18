STOP SHOP otvara svoja vrata u još jednom gradu u Hrvatskoj: Sinj postaje 21. lokacija omiljenog retail parka

STOP SHOP nastavlja svoju uspješnu priču u Hrvatskoj otvaranjem novog retail parka u Sinju, koji će svoja vrata posjetiteljima otvoriti 25. lipnja ove godine. Riječ je o 21. STOP SHOP lokaciji u Hrvatskoj, čime ovaj međunarodni brend dodatno potvrđuje svoju prisutnost u gradovima srednje veličine te svoju usmjerenost na potrebe lokalne zajednice i svakodnevnu, pristupačnu kupovinu.

Nakon uspjeha koji su polučili ranije otvoreni retail parkovi u gradovima poput Osijeka, Velike Gorice, Vinkovaca, Čakovca, Virovitice i Pazina, STOP SHOP dolazi i u Sinj, grad koji se posljednjih godina sve snažnije razvija kao važno regionalno gospodarsko središte Splitsko-dalmatinske županije. Upravo će STOP SHOP Sinj biti drugi retail park ovog brenda u županiji, nakon što je 2022. kupcima ovoga područja predstavljena lokacija u Kaštel Sućurcu. Novi STOP SHOP lokalnom stanovništvu donosi novo mjesto za easy shopping, svakodnevnu kupovinu i opuštena druženja na jednoj lokaciji.

Poznati brendovi na jednome mjestu

Novi STOP SHOP Sinj nalazit će se na adresi Put Piketa 8, na odlično prometno povezanoj lokaciji koja je lako dostupna stanovnicima grada, ali i okolnih mjesta. Posjetitelje i kupce očekuje raznolika ponuda poznatih domaćih i međunarodnih brendova, kao i velik broj parkirnih mjesta koja omogućuju brzo i praktično iskustvo kupovine. Ovaj retail park ima više od 7.400 m2 prodajnog prostora, a za svoje kupce ima osiguran parking s čak 237 parkirnih mjesta.

U novom retail parku svoje će mjesto pronaći brojni prepoznatljivi domaći i međunarodni brendovi, kao što su Plodine, dm-drogerie markt, C&A, Mana Moda, Optika Anda, KiK, NKD, ZOOCITY, Vacom, TEDi i Sinsay, koji će dodatno pridonijeti tome da STOP SHOP Sinj postane nezaobilazna shopping destinacija za svakodnevne potrebe.

Koncept STOP SHOP retail parkova temelji se na jednostavnoj i opuštenoj kupovini, poznatom „easy shopping“ iskustvu koje kupcima omogućuje da na jednome mjestu brzo, pregledno i pristupačno pronađu sve što im treba. Upravo zato STOP SHOP predstavlja alternativu velikim, često prenatrpanim trgovačkim centrima, nudeći ugodno okruženje prilagođeno svakodnevnom životu lokalnog stanovništva.

Više od kupovine – mjesto svakodnevnog susreta

Dolazak STOP SHOP-a u Sinj za lokalnu zajednicu znači mnogo više od nove shopping lokacije. Novi retail park postat će mjesto susreta, svakodnevnih navika i druženja, prostor u kojem će stanovnici Sinja i okolice moći obaviti kupovinu, popiti kavu s obitelji i prijateljima te na jednostavan način organizirati svoju svakodnevicu.

Otvorenjem sinjske lokacije STOP SHOP dodatno potvrđuje svoju strategiju razvoja upravo u gradovima srednje veličine, gdje kvalitetna i pristupačna ponuda ima posebno važnu ulogu za lokalnu zajednicu. Fokus na praktičnost, dostupnost i raznovrsnost ponude razlog su zbog kojeg STOP SHOP danas posluje na čak 20 lokacija diljem Hrvatske, među kojima su: Osijek, Našice, Valpovo, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Velika Gorica, Đakovo, Daruvar, Vinkovci, Labin, Pazin, Čakovec, Virovitica, Gospić, Vukovar, Dugo Selo, Krapina, Ivanec, Nova Gradiška i Knin, koji se mreži ovoga brenda priključio u lipnju. Brend se nastavlja širiti, a ove godine planirano je otvaranje još dvije nove lokacije, u Samoboru i Bjelovaru, čime STOP SHOP dodatno potvrđuje svoju ulogu omiljenog mjesta za svakodnevnu, ali i prigodnu kupovinu.

Novi STOP SHOP Sinj tako će već ovoga ljeta postati novo mjesto okupljanja, shopping rutina tijekom tjedna i vikenda te još jedna lokacija koja potvrđuje zašto je „easy shopping“ postao prepoznatljiv zaštitni znak ovog uspješnog retail koncepta. Više informacija o otvorenju i dodatnim aktivnostima brenda pratite na službenoj stranici STOP SHOP-a, kao i na društvenim mrežama.