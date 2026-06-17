Uhićenom časniku katamarana prijeti ogromna zatvorska kazna

Uhićen je prvi časnik putničkog katamarana "Krilo Eclipse". Iz policije su naveli kako postoji osnovana sumnja da je 33-godišnjak počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa-ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku.

Index neslužbeno doznaje da se 33-godišnjaka tereti za teški oblik kaznenog djela protiv sigurnosti prometa. Točnije, riječ je o kaznenom djelu Teška kaznena djela protiv sigurnosti prometa iz članka 227. stavka 1. i 4. Kaznenog zakona, a u vezi s kaznenim djelom Ugrožavanja posebnih vrsta prometa iz članka 225. stavka 1.

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Prema neslužbenim informacijama, tužiteljstvo tereti prvog časnika da je svjesno, odnosno s namjerom kršio propise o sigurnosti pomorskog prometa (članak 227. stavak 1.). S druge strane, samu tragičnu posljedicu, smrt četvero ljudi, zakon u ovom slučaju kvalificira kroz stavak 4. istog članka, koji se odnosi na prouzročenje smrti iz nehaja kao posljedice prethodnog kršenja pravila plovidbe.

Upravo zbog ove pravne kvalifikacije, koja spaja svjesno kršenje pomorskih propisa i smrt više osoba, 33-godišnjaku prijeti iznimno visoka kazna, zakonom je zapriječeno od tri do čak 15 godina zatvora.

Podsjetimo, u pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 11:38 u Splitskim vratima, između otoka Šolte i Brača, poginule su četiri osobe.