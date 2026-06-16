Turist se vratio iz Hrvatske bijesan, spominje i Split: "Cijene su lude, više se ne vraćamo"

Hrvatska je i dalje jedna od najomiljenijih ljetnih destinacija za Čehe, no rasprave o cijenama na Jadranu ne jenjavaju. Dok jedni tvrde da se odmor u Hrvatskoj i dalje može organizirati za razuman novac, drugi sve češće govore o previsokim iznosima za hranu, piće i smještaj.

Češki portal TN Nova objavio je tekst o iskustvu turista koji se iz Hrvatske vratio vrlo nezadovoljan. Njegova objava na Redditu izazvala je brojne reakcije jer tvrdi da su ga cijene u Hrvatskoj neugodno iznenadile, osobito nakon što je prethodno boravio u drugim popularnim europskim zemljama.

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“Cijene hrane, pića i smještaja su potpuno lude”

Turist je, prema pisanju češkog portala, Hrvatsku posjetio nakon putovanja po Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj. Kaže da je u našu zemlju došao u zadnji trenutak, ali da se više ne planira vratiti.

“Po tjednima provedenima u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj, u Hrvatsku smo otišli u zadnji čas, ali više se tamo nećemo vratiti. Cijene hrane, pića i smještaja su potpuno lude”, napisao je turist.

Najviše su ga, kako tvrdi, iznenadile cijene u restoranima. Posebno je usporedio cijene tjestenine u Hrvatskoj i Italiji.

“Tanjur tjestenine stajao je dvostruko više nego u Italiji, ali nije bio ni približno toliko dobar. Kokteli često stoje više od 17 eura, a čaša domaćeg crnog vina devet ili deset eura. Jednostavno to ne razumijem”, dodao je.

Dubrovnik, Split i Korčula pod povećalom

U svojoj objavi turist je posebno spomenuo popularna turistička središta poput Splita, Korčule i osobito Dubrovnika. Prema njegovu dojmu, cijene u takvim mjestima sve više podsjećaju na najskuplje europske metropole.

Upravo je Dubrovnik već godinama česta tema stranih medija kada se govori o visokim cijenama u Hrvatskoj. Iako je riječ o jednoj od najatraktivnijih destinacija na Mediteranu, mnogi turisti upozoravaju da su cijene u samoj staroj jezgri i na najfrekventnijim lokacijama znatno više nego u manje razvikanim mjestima.

Slično se, prema komentarima turista, događa i u drugim popularnim jadranskim gradovima, gdje se na najatraktivnijim lokacijama cijene hrane i pića nerijetko formiraju prema platežnoj moći stranih gostiju.

Ipak, pohvalio je Hrvate

Iako je bio vrlo oštar prema cijenama, turist Hrvatsku nije potpuno otpisao. Posebno je pohvalio domaće ljude.

“To je prekrasna zemlja, ali najbolji dio Hrvatske nisu plaže ni hrana, nego Hrvati. Nevjerojatno su ljubazni”, napisao je.

Upravo taj dio njegove objave izazvao je brojne komentare jer pokazuje da nezadovoljstvo nije bilo usmjereno prema ljudima, nego prema cijenama u turističkim centrima. Mnogi su se u raspravi složili da Hrvatska ima iznimnu prirodu, more i gostoljubive ljude, ali da su pojedine cijene posljednjih godina otišle previsoko, javlja portal Nova.cz.

“Završio si u turističkim zamkama”

U komentarima ispod objave pojavila su se i suprotna mišljenja. Dio korisnika smatra da turist nije dobro birao lokacije te da je vjerojatno završio u klasičnim turističkim zamkama.

“Završio si na mjestima koja su doslovno pripremljena za turiste”, napisao je jedan komentator. Drugi su dodali da se izvan povijesnih jezgri i najpoznatijih promenada i dalje mogu pronaći povoljniji restorani, kafići i apartmani.

Iskusniji putnici savjetuju da se za jeftiniji odmor na Jadranu treba odmaknuti od prvog reda do mora, izbjegavati restorane na najatraktivnijim lokacijama te birati smještaj izvan samih centara velikih gradova. Također, mnogi gosti dio obroka pripremaju sami u apartmanu kako bi smanjili troškove odmora.

Hrvatska ostaje “srdcovka”, ali sve skuplja

Unatoč sve češćim kritikama, Hrvatska će i ove godine za tisuće Čeha ostati jedna od najvažnijih ljetnih destinacija. Privlače ih blizina, mogućnost dolaska automobilom, poznato okruženje, čisto more i dugogodišnja navika ljetovanja na Jadranu.

Ipak, rasprava koju je pokrenuo nezadovoljni turist pokazuje da pitanje cijena postaje sve važnije. Češki gosti, koji se tradicionalno smatraju jednim od najvjernijih posjetitelja hrvatske obale, sve češće uspoređuju Hrvatsku s drugim mediteranskim zemljama.

Zaključak mnogih komentatora je jednostavan: Hrvatska je i dalje lijepa i poželjna, ali odmor na Jadranu više nije jeftin kao nekad. Oni koji žele proći povoljnije morat će pažljivije birati lokacije, termine i ugostiteljske objekte.