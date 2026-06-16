VIDEO Urnebesna scena s teniskih terena: Galeb prekinuo meč i ukrao bananu

Nesvakidašnji trenutak zabilježila je kamera na ATP Challengeru u irskom Dublinu. Galeb se spustio na teren za vrijeme meča domaćeg momka s pozivnicom Conora Gannona i Australca hrvatskih korijena Bernarda Tomića. Bezbrižno je došetao do Gannonove klupe dok je sudac zamolio skupljača loptica da potjera pticu s terena i – počastio se bananom! Dok je Gannon nemoćno širio ruke, galeb je slavodobitno s bananom u kljunu nadletio teren pri čemu je dobio i krilato društvo!
Gannona neobična situacija nije omela, dapače. Slavio je nakon tri sata igre sa 6:7, 6:4, 7:6. Tomić je prije 10 godina bio 17. na ATP ljestvici, a danas je 192., od turnirskih je nagrada u karijeri zaradio 6 milijuna i 770 tisuća dolara. Gannon je prije 10 dana proslavio 24. rođendan, još nije ušao među 1000 najboljih na ATP ljestvici u pojedinačnoj konkurenciji (ova ga pobjeda dovodi točno na 1000. mjesto!), a do ovog je turnira ukupno zaradio 11 tisuća i 810 dolara.
Pokazalo se tako da je veća sreća kad ti galeb ukrade bananu nego kad ostavi svoj trag na tvojoj glavi ili tek kupljenom komadu odjeće.