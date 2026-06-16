Teksaška policija izdala upute hrvatskim navijačima: "Ako primijetite osobu koja nosi vatreno oružje..."

Teksaške vlasti objavile su skup smjernica namijenjenih hrvatskim navijačima koji će u Dallasu pratiti utakmicu Hrvatske protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu.

Preporuke je prenio i Hrvatski nogometni savez, a cilj im je upoznati navijače s lokalnim zakonima i pravilima ponašanja u SAD-u.

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Naglašava se da je konzumacija alkohola dopuštena samo u za to ovlaštenim prostorima poput barova, restorana i službenih fan zona. Navijači trebaju imati identifikacijski dokument s fotografijom, budući da je zakonska dob za alkohol u SAD-u 21 godina.

Istodobno je strogo zabranjeno piti alkohol na javnim površinama poput ulica, parkova, parkirališta i javnog prijevoza, kao i iznositi otvorene boce ili čaše izvan licenciranih objekata. Policija pritom upozorava da se ne smije pretpostaviti da je javno pijenje dopušteno samo zato što se na jednom mjestu okuplja veći broj navijača.

U Teksasu je dozvoljena razina alkohola u krvi 0,8 promila, a vožnja pod utjecajem alkohola kažnjava se vrlo strogo. Također se podsjeća da se osoba može uhititi zbog javnog pijanstva ako je u takvom stanju da predstavlja rizik za sebe ili druge.

Navijačima se posebno skreće pažnja da je posjedovanje i korištenje kanabisa te drugih ilegalnih droga u Teksasu kažnjivo i potpuno zabranjeno.

Što se tiče nošenja oružja, savjetuje se smirenost ako se uoči osoba koja javno nosi vatreno oružje. Ne preporučuje se promatranje, pokazivanje ili bilo kakvo približavanje, niti komentiranje koje bi moglo izazvati nesporazum ili paniku.

Organizatori i policija također pozivaju na odgovorno navijačko ponašanje te rješavanje eventualnih nesuglasica bez eskalacije, po mogućnosti uz pomoć redarske službe.

Posebno se ističe da navijači trebaju izbjegavati glasno i agresivno ponašanje, ne nastavljati konzumaciju alkohola nakon upozorenja službenih osoba, ne ulaziti u fizičke sukobe te ne ometati promet, ulaze ili javne prolaze, čak ni tijekom grupnog slavlja.