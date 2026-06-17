Medved braniteljima: "HDZ vam je prijatelj, do kraja mandata vraćamo još jedno pravo"

Na 37. obljetnicu osnutka Hrvatske demokratske zajednice, vodstvo stranke okupilo se na stadionu NK Jarun, mjestu na kojem je 1989. godine, pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, osnovan HDZ.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved tom je prilikom u središnjem Dnevniku HTV-a poručio da HDZ i dalje uživa povjerenje građana te da će, kako je rekao, Hrvatsku voditi i nakon sljedećih parlamentarnih izbora.

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“Izbori su za dvije godine”

Komentirajući pojačane političke aktivnosti i sve oštrije sukobe između vlasti i oporbe, Medved je poručio da nema razloga stvarati dojam kako su parlamentarni izbori pred vratima.

“Moramo podsjetiti neke zastupnike iz oporbe da su izbori za dvije godine. HDZ već punih deset godina obnaša vlast i ima povjerenje hrvatskog naroda. Tako će biti i ubuduće”, rekao je Medved.

Govoreći o najavama zakonskih prijedloga koje priprema stranka Možemo!, ministar je ustvrdio da hrvatski branitelji dobro znaju tko je, kako kaže, proteklih godina radio na poboljšanju njihova položaja.

“Znaju hrvatski branitelji prepoznati tko u Hrvatskoj čini napore da bi bili cijenjeni i poštovani kao pobjednici. HDZ je u proteklih deset godina, u partnerstvu s braniteljima i njihovim udrugama, popunio mnoge praznine kroz zakone i druge mjere”, poručio je.

Najava vraćanja još jednog prava

Medved je dodao da je Vlada već vratila dva ranija umanjenja braniteljskih prava te najavio nastavak tog procesa.

“Do kraja mandata ispunit ćemo cilj da ukinemo i treće umanjenje. Hrvatska demokratska zajednica partner je i prijatelj hrvatskih branitelja, a oni to jako dobro znaju”, rekao je Medved.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je da se Hrvatska i Europa nalaze u vremenu ozbiljnih sigurnosnih, ekonomskih, financijskih i energetskih izazova.

“Vrijeme je u potpunosti izmijenjenih sigurnosnih globalnih okolnosti, vrlo zahtjevnih ekonomskih i financijskih okolnosti te energetskih izazova s kojima su suočeni svijet, Europa i Hrvatska. To zahtijeva snažno, mudro i dalekovidno upravljanje zemljom”, rekao je Plenković.