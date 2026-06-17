Bilić najavio važne projekte za Split: "Ovo je podrška djeci i mladima kojima je najpotrebnija"

Splitski dogradonačelnik Ivo Bilić obratio se građanima novim videom u kojem je govorio o dva važna gradska projekta namijenjena djeci i mladima kojima je podrška najpotrebnija – Škverskoj ambulanti i Centru za autizam.

Bilić je istaknuo kako je u prvih 12 mjeseci izdana građevinska dozvola i pokrenuti radovi na Škverskoj ambulanti, projektu koji je, kako navodi, rezultat rada brojnih ljudi i više gradskih uprava koje nisu odustajale od iste ideje.

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“Škverska ambulanta i Centar za autizam dva su važna projekta za djecu i mlade kojima je podrška najpotrebnija”, poručio je Bilić.

Osim Škverske ambulante, Bilić se osvrnuo i na projekt Centra za autizam. Predstavljen je idejni projekt, a izgradnja centra planirana je tijekom iduće godine.

Riječ je o projektima koji bi trebali značajno unaprijediti dostupnost usluga i podrške za djecu, mlade i njihove obitelji u Splitu.

Više pogledajte u videu.