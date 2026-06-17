Otkriće koje baca novo svjetlo na ilirsku civilizaciju: Arheolozi otkrili izgubljeni grad i hram star više od 2.000 godina

Poljski arheolozi sudjelovali su u velikom arheološkom otkriću na Balkanu. Na lokalitetu Bushat, u selu na sjeveru Albanije, otkriveni su ostaci jedinstvenog hrama starog oko 2000 godina.

Riječ je o prostoru na kojem je još 2018. godine ponovno otkriveno veliko antičko naselje povezano s predrimskom ilirskom civilizacijom. Istraživači vjeruju da bi se ispod današnjeg Bushata mogao nalaziti drevni ilirski grad Bassania, no za konačnu potvrdu još se traže čvrsti dokazi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hram na vrhu akropole

Tijekom najnovije sezone iskapanja, arheolozi sa Sveučilišta u Varšavi i Sveučilišta u Tirani usmjerili su se na gradsku akropolu, smještenu na uzvisini s koje se nadzirao čitav prostor naselja.

Ondje su otkriveni cjeloviti kameni temelji velike pravokutne građevine dimenzija 13,6 puta 9,6 metara. Prema proporcijama, građevina podsjeća na klasične grčke hramove.

Prema riječima Piotra Dyczeka, ravnatelja Centra za istraživanje antičke jugoistočne Europe Sveučilišta u Varšavi, položaj građevine na vrhu brežuljka i njezina orijentacija prema stranama svijeta upućuju na zaključak da se radi o hramu koji je od 4. do 2. stoljeća prije Krista “krunio” gradsku akropolu.

Prvi takav ilirski hram u regiji

Arheolozi ističu da je otkriće posebno važno jer u sjevernoj Albaniji dosad nije pronađena slična ilirska građevina. Lokalitet je već ranije dao vrijedne nalaze, uključujući snažne obrambene zidove, dvoja vrata s bastionima te ostatke antičkih zgrada.

Nakon napuštanja, drevno naselje postupno je propadalo, a lokalno stanovništvo kasnije ga je koristilo kao kamenolom. Mnoge kuće u okolici i danas u sebi imaju velike obrađene kamene blokove uzete upravo s tog arheološkog lokaliteta.

U rimsko doba, uz ruševine hrama izgrađena je manja građevina koja je gotovo stoljeće služila kao promatračnica. S nje se mogao nadzirati širok prostor od Skadra do antičkog Lissosa na jadranskoj obali.

Otkriće baca novo svjetlo na ilirsku civilizaciju, kulturu koja je nekoć zauzimala velik dio zapadnog Balkana, a čiji tragovi i danas izazivaju veliko zanimanje arheologa.