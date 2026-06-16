Britanci se skinuli gotovo goli i kupali nasred Rive: Splićani zgroženi novim ispadom turista

Split se i ove turističke sezone, nažalost, ponovno suočava s prizorima koji sve češće izazivaju zgražanje građana. Jučer su se na samoj Rivi mladi strani turisti, prema riječima svjedoka Britanci, dobrano opustili, skinuli se gotovo potpuno goli i okupali na mjestu na kojem kupanje nije dopušteno.

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Sve se događalo usred dana, pred brojnim prolaznicima, domaćima i turistima. Unatoč činjenici da splitska Riva nije kupalište, mladići su se nastavili kupati kao da je riječ o plaži, ne obazirući se na poglede i negodovanje Splićana.

Prizor je izazvao niz komentara među građanima, koji se sve češće pitaju u kojem smjeru ide splitski turizam. Dok se Split posljednjih godina snažno pozicionirao kao jedna od najpoželjnijih mediteranskih destinacija, ovakve scene ponovno otvaraju pitanje kontrole ponašanja dijela gostiju u samom centru grada.

Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje kako doskočiti nekulturnom ponašanju u centru grada. Jesu li potrebne češće kontrole, strože kazne, bolja signalizacija ili jasnije poruke turistima već pri dolasku u grad?

Jedno je sigurno: Splićani sve teže pristaju na to da se srce grada pretvara u prostor u kojem se osnovna pravila pristojnosti i komunalnog reda ignoriraju. Riva je jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita, a ne improvizirano kupalište za turiste koji se ponašaju kao da pravila za njih ne vrijede.