Policija u Splitu zaplijenila romobile maloljetnicima i pozvala roditelje

Policijski službenici Postaje prometne policije Split 16. lipnja 2026. oko 22 sata, tijekom nadzora prometa u Velebitskoj ulici u Splitu, zaustavili su četvoricu maloljetnika koji su upravljali nekategoriziranim električnim romobilima. Riječ je o vozilima koja ne spadaju u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva niti bilo koju drugu kategoriju vozila, a mogu razviti brzinu i do 70 km/h. Tekst se nastavlja nakon oglasa Utvrđeno je da su maloljetnici u dobi od 15 do 17 godina. Nakon provjere identiteta, njihovi roditelji pozvani su u službene prostorije policije radi daljnjeg postupanja.Na mjestu događaja sva četiri romobila su oduzeta, a roditeljima su uručene obavijesti o počinjenim prekršajima. Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je roditelje na potrebu pojačanog nadzora i odgovornosti pri korištenju ovakvih prijevoznih sredstava od strane djece i maloljetnika. Istaknuto je kako vozila koja mogu razvijati velike brzine predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik za djecu i druge sudionike u prometu, te se apelira na roditelje da vode računa o tome kakva vozila njihova djeca koriste i da ih upozore na obvezu poštivanja prometnih propisa.

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