Policija u Splitu zaplijenila romobile maloljetnicima i pozvala roditelje

Policijski službenici Postaje prometne policije Split 16. lipnja 2026. oko 22 sata, tijekom nadzora prometa u Velebitskoj ulici u Splitu, zaustavili su četvoricu maloljetnika koji su upravljali nekategoriziranim električnim romobilima. Riječ je o vozilima koja ne spadaju u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva niti bilo koju drugu kategoriju vozila, a mogu razviti brzinu i do 70 km/h.
Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je roditelje na potrebu pojačanog nadzora i odgovornosti pri korištenju ovakvih prijevoznih sredstava od strane djece i maloljetnika. Istaknuto je kako vozila koja mogu razvijati velike brzine predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik za djecu i druge sudionike u prometu, te se apelira na roditelje da vode računa o tome kakva vozila njihova djeca koriste i da ih upozore na obvezu poštivanja prometnih propisa.
Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je roditelje na potrebu pojačanog nadzora i odgovornosti pri korištenju ovakvih prijevoznih sredstava od strane djece i maloljetnika. Istaknuto je kako vozila koja mogu razvijati velike brzine predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik za djecu i druge sudionike u prometu, te se apelira na roditelje da vode računa o tome kakva vozila njihova djeca koriste i da ih upozore na obvezu poštivanja prometnih propisa.