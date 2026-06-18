Postani vatrogasac na jedan dan: DVD Trilj organizira Dan otvorenih vrata

Kako izgleda držati vatrogasnu cijev u rukama? Koliko hrabrosti, znanja i požrtvovnosti stoji iza svakog izlaska na intervenciju? Što sve vatrogasci rade kad ne gase požare?

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Odgovore na ta pitanja mali i veliki posjetitelji moći će dobiti u nedjelju, 21. lipnja s početkom u 10.00 sati, kada pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trilj organiziraju Dan otvorenih vrata.

Ovo nije samo još jedno druženje. Ovo je prilika da djeca na jedan dan zakorače u svijet ljudi koji svakodnevno bdiju nad sigurnošću svoje zajednice. Tijekom zabavnog i edukativnog programa, najmlađi će se okušati u vatrogasnim izazovima, sudjelovati u vatrogasnim igrama, upoznati opremu i vozila te iz prve ruke vidjeti kako izgleda posao koji traži znanje, disciplinu, timski duh i veliko srce.

Posjetitelje očekuju:

gašenje kontrolirane vatre,

razgledavanje vatrogasnog vozila i opreme,

vatrogasne igre i praktični izazovi za djecu,

druženje s vatrogascima i razgovor o njihovom svakodnevnom radu.

Iza sirena i uniformi kriju se ljudi koji svoje slobodno vrijeme, obiteljske trenutke i osobnu sigurnost često stavljaju u drugi plan kako bi zaštitili tuđe živote i imovinu. Upravo zato ovaj događaj ima i važnu poruku - razvijati poštovanje prema vatrogascima te osvijestiti koliko su podrška zajednice i ulaganje u vatrogastvo važni za sigurnost svih nas.

"Ljudi vatrogasce najčešće vide kada prođe crveno vozilo sa sirenama ili kada čuju za neku intervenciju. Međutim, iza toga stoje sati obuke, odricanja, dežurstava i stalne spremnosti da pomognemo drugima. Želimo im pokazati da vatrogastvo nije samo gašenje požara, nego poziv koji traži odgovornost, humanost i zajedništvo. Ako nakon ovog dana barem jedan čovjek, djevojčica, dječak poželi postati vatrogasac ili ponese kući pozitivnu percepciju vatrogasnog posla prema ljudima koji se brinu o sigurnosti 0-24 sata, smatrat ćemo da smo uspjeli", poručio je Mladen Klarić, zapovjednik DVD-a Trilj.

Iz DVD-a Trilj ističu kako su vrata otvorena svima djeci, roditeljima, bakama i djedovima, jer vatrogastvo nije samo služba, nego dio identiteta i snage svake lokalne zajednice.

Dođite, upoznajte ljude koji čuvaju naš grad, postavljajte pitanja, isprobajte vatrogasne izazove i otkrijte zašto se heroji ne prepoznaju samo po uniformi, nego po spremnosti da uvijek budu tu kada je najpotrebnije.

Dan otvorenih vrata DVD-a Trilj održat će se u nedjelju, 21. lipnja, s početkom u 10.00 sati, a možda će upravo tog jutra neko dijete prvi put obući kacigu i pronaći svoj životni poziv.